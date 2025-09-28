Ванна кімната – це одна з тих підступних зон у домі, де речі можуть накопичуватися непомітно, але досить швидко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
Цікаво Осіння хитрість городників: які овочі та трави варто посадити вже зараз
Та для того, аби простір залишався охайним та організованим, потрібно перевіряти, чи не з'явилося у вашій ванній кількох зайвих речей.
Що варто викинути з ванної кімнати?
Є кілька речей, які точно знайдуться практично у кожній ванній, але які тільки займають місце та не приносять практичної користі. Тож краще позбутися їх одразу, або ж покласти у інше місце.
Неорганізовані копії
Якщо у вашій кімнаті обмаль місця, тоді запасні засоби, як-от рулони туалетного паперу, запаси шампуню та мила краще зберігати подалі від очей. Окрім того, засоби, якими ви користуєтеся, краще перелити у баночки меншого розміру, аби вони займали не так багато місця на полицях.
У ванній слід тримати мінімальну кількість речей / Фото Pexels
Використання раковини як полиці
На раковині є трохи місця, і дуже часто воно виявляється заповненим зубними щітками, мильницею, пастою для зубів, косметикою та кремами. Втім, не варто ставитися до раковини як до свого робочого простору – це призведе тільки до того, що ванна швидко набуде неохайного вигляду.
Громіздкий кошик
Навіть якщо ваш кошик для брудної білизни дуже гарний, але займає третину вільного місця у ванній, краще замінити його на менший варіант. Дуже часто громіздкі кошики, що мали б допомагати в організації простору, насправді створюють тільки більшу кількість проблем.
Переповнені шухляди
Якщо ви не можете зачинити шухляду у ванній, або ж не знаєте, де шукати ту чи іншу річ, це знак, що настав час перебрати їхній вміст та позбутися його частини.
Запитайте себе, що ви використовуєте щодня, щотижня чи щомісяця, і відсортуйте предмети відповідно.
Товари, в яких витік термін придатності
Дуже часто у ванній опиняється стара косметика та засоби з догляду, термін придатності яких вже давно стік. Тож зберігати такі речі немає сенсу, а їхнє використання може бути навіть небезпечним. І під час чергового прибирання у ванній краще просто їх позбутися.
Як облаштувати невелику ванну?
Та в питанні організації маленького простору у ванній одним прибиранням часто не обійтися. Також потрібно подбати про меблі та те, як вони будуть розташовані.
Наприклад, заощадити площу допоможе кутова модель душової кабіни зі скляною перегородкою: вона візуально збільшуватиме простір. Також підвісний чи кутовий варіант унітаза може сильно змінити вигляд кімнати та заощадити певну кількість дорогоцінного простору.
Що ще потрібно знати про прибирання у ванній?
Раніше ми вже розповідали, як зробити домашній потужний засіб, що швидко знищить усю цвіль – він дешевий та повністю безпечний.
Окрім того, виявляється, чимало людей мають щоденні звички, що шкодять пральній машині. Для того, аби прилад працював справно та довго, варто відмовитися від них.