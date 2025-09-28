Ванная комната – это одна из тех коварных зон в доме, где вещи могут накапливаться незаметно, но довольно быстро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Интересно Осенняя хитрость огородников: какие овощи и травы стоит посадить уже сейчас

И для того, чтобы пространство оставалось опрятным и организованным, нужно проверять, не появилось ли в вашей ванной нескольких лишних вещей.

Что стоит выбросить из ванной комнаты?

Есть несколько вещей, которые точно найдутся практически в каждой ванной, но которые только занимают место и не приносят практической пользы. Поэтому лучше избавиться от них сразу, или положить в другое место.

Неорганизованные копии

Если в вашей комнате мало места, тогда запасные средства, например рулоны туалетной бумаги, запасы шампуня и мыла лучше хранить подальше от глаз. Кроме того, средства, которыми вы пользуетесь, лучше перелить в баночки меньшего размера, чтобы они занимали не так много места на полках.



В ванной следует держать минимальное количество вещей / Фото Pexels

Использование раковины как полки

На раковине есть немного места, и очень часто оно оказывается заполненным зубными щетками, мыльницей, пастой для зубов, косметикой и кремами. Впрочем, не стоит относиться к раковине как к своему рабочему пространству – это приведет только к тому, что ванная быстро приобретет неопрятный вид.

Громоздкая корзина

Даже если ваша корзина для грязного белья очень красивая, но занимает треть свободного места в ванной, лучше заменить ее на меньший вариант. Очень часто громоздкие корзины, которые должны были бы помогать в организации пространства, на самом деле создают только большее количество проблем.

Переполненные ящики

Если вы не можете закрыть ящик в ванной, или не знаете, где искать ту или иную вещь, это знак, что пришло время перебрать их содержимое и избавиться от его части.

Спросите себя, что вы используете ежедневно, еженедельно или ежемесячно, и отсортируйте предметы соответственно.

Товары, в которых истек срок годности

Очень часто в ванной оказывается старая косметика и средства по уходу, срок годности которых уже давно истек. Поэтому хранить такие вещи нет смысла, а их использование может быть даже опасным. И во время очередной уборки в ванной лучше просто от них избавиться.

Как обустроить небольшую ванную?

Но в вопросе организации маленького пространства в ванной одной уборкой часто не обойтись. Также нужно позаботиться о мебели и то, как они будут расположены.

Например, сэкономить площадь поможет угловая модель душевой кабины со стеклянной перегородкой: она визуально увеличивать пространство. Также подвесной или угловой вариант унитаза может сильно изменить вид комнаты и сэкономить определенное количество драгоценного пространства.

Что еще нужно знать об уборке в ванной?