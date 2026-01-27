5 продуктів, які треба викинути після закінчення терміну придатності

Найчастіше ми звертаємо увагу на термін продуктів, якими часто користуємося – молоко, сир, м’ясо тощо. Та поміж них є продукти, які стоять на кухні тривалий час. На термін їхньої придатності також варто звертати увагу.

Річ у тому, що протермінований продукт досить шкідливий, бо може містити шкідливі бактерії та навіть призвести до харчового отруєння, пише Health.

Читайте також Ці 5 речей слід викинути з холодильника негайно: псують запах і займають місце

Горіхова паста

Арахісова паста може зберігатися після відкриття не більше, ніж 3 місяці. У ній містяться олії, які під впливом кисню можуть змінити смак і текстуру. Якщо термін придатності пройшов, але горіхові пасти добре смакують, то від них варто все одно відмовитися, бо всередині вже можуть розростатися шкідливі бактерії.

Борошно

На цей продукт рідко хто звертає увагу, однак слід знати, що цільнозернове борошно може зберігатися до 6 місяців. Якщо продовжувати користуватися ним, то воно матиме кислий запах та гіркуватий смак. Окрім того, після відкриття в борошні може накопичуватися волога, яка сприятиме всередині росту певних видів плісняви.



Термін придатності борошна варто перевіряти / Фото Pexels

Кулінарні олії

Рослинна, оливкова чи ріпакова олія залишаються свіжими від 6 до 12 місяців з моменту покупки, та від 3 до 5 місяців після відкриття. Світло чи тепло може розщеплювати жири кулінарних олій, тому вони почнуть гірчити. Особливо це є помітним в оливковій олії, яка після протермінування має різкий запах та гіркий смак.

Сушені трави та спеції

Цільні спеції можуть залишатися свіжими 3 – 4 роки, але не всі. У мелених спеціях термін придатності коротший. А от сушені трави втрачають придатність через 1 – 3 роки. На кожній упаковці написаний термін придатності, тому бажано час від часу переглядати все й позбуватися від протермінованих спецій.

Сочевиця та квасоля

У коморі сушена квасоля та сочевиця можуть зберігатися до одного року. Далі їх все одно можна їсти, але харчова цінність знижується, тому краще з’їдати запаси вчасно.

До слова, зіп-пакети не підходять для зберігання овочів, фруктів, кислих продуктів, грибів та гарячої їжі через ризик псування або виділення шкідливих частинок, пише Southern Living. Повторне використання зіп-пакетів безпечне лише для сухих нежирних продуктів, але ризиковано для вологих або жирних продуктів через можливе бактеріальне зараження.

Які ще треба знати поради про продукти?