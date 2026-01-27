5 продуктов, которые надо выбросить после окончания срока годности

Чаще всего мы обращаем внимание на срок продуктов, которыми часто пользуемся – молоко, сыр, мясо и т.д. Но среди них есть продукты, которые стоят на кухне длительное время. На срок их годности также стоит обращать внимание.

Дело в том, что просроченный продукт достаточно вреден, потому что может содержать вредные бактерии и даже привести к пищевому отравлению, пишет Health.

Ореховая паста

Арахисовая паста может храниться после открытия не более, чем 3 месяца. В ней содержатся масла, которые под воздействием кислорода могут изменить вкус и текстуру. Если срок годности прошел, но ореховые пасты хорошо на вкус, то от них стоит все равно отказаться, потому что внутри уже могут разрастаться вредные бактерии.

Мука

На этот продукт редко кто обращает внимание, однако следует знать, что цельнозерновая мука может храниться до 6 месяцев. Если продолжать пользоваться ею, то она будет иметь кислый запах и горьковатый вкус. Кроме того, после открытия в муке может накапливаться влага, которая будет способствовать внутри росту определенных видов плесени.



Срок годности муки стоит проверять / Фото Pexels

Кулинарные масла

Растительное, оливковое или рапсовое масло остаются свежими от 6 до 12 месяцев с момента покупки, и от 3 до 5 месяцев после открытия. Свет или тепло может расщеплять жиры кулинарных масел, поэтому они начнут горчить. Особенно это заметно в оливковом масле, которое после просрочки имеет резкий запах и горький вкус.

Сушеные травы и специи

Цельные специи могут оставаться свежими 3 – 4 года, но не все. В молотых специях срок годности короче. А вот сушеные травы теряют пригодность через 1 – 3 года. На каждой упаковке написан срок годности, поэтому желательно время от времени просматривать все и избавляться от просроченных специй.

Чечевица и фасоль

В кладовке сушеная фасоль и чечевица могут храниться до одного года. Далее их все равно можно есть, но пищевая ценность снижается, поэтому лучше съедать запасы вовремя.

К слову, зип-пакеты не подходят для хранения овощей, фруктов, кислых продуктов, грибов и горячей пищи из-за риска порчи или выделения вредных частиц, пишет Southern Living. Повторное использование зип-пакетов безопасно только для сухих нежирных продуктов, но рискованно для влажных или жирных продуктов из-за возможного бактериального заражения.

Какие еще надо знать советы о продуктах?