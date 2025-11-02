Ці 5 приладів завжди потрібно витягати з розетки після користування: не всі знають

Чимало людей навіть не думають про те, аби витягати прилади з розетки, адже не знають, що навіть у "вимкненому" стані вони можуть тягнути електроенергію.

Якщо рахунки за електроенергію щомісяця не тішать, причина може бути у тому, що чимало ваших приладів використовують електрику навіть тоді, коли ви ними не користуєтеся, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Які прилади варто завжди вимикати з розетки?

Обігрівачі

Перша причина тут – навіть не економія електрики, а безпека. Адже обігрівачі є причиною приблизно 10 000 пожеж в будинках на рік. Що є стосується споживання електроенергії, то такі моделі, що мають датчики температури чи цифрові таймери, можуть поживати електроенергію навіть тоді, коли вони не ввімкнені, а просто підключені до мережі, пише Good Housekeeping.

Окрім того, не можна вмикати обігрівач у подовжувач – це збільшує ризик пожежі.

Телевізори

Телевізори мусять постійно споживати електрику, аби бути готовими до роботи, щойно ви натиснете кнопку на пульті. Та кількість енергії, що споживатиме прилад, коли ним не користується, може дуже сильно залежати від моделі і коливається між 2 і 54 Вт.

Ігрові консолі та приставки

Телевізійні приставки – це одні з найбільших "енергетичних вампірів" вашого дому, і вони споживають енергію навіть тоді, коли перебувають у режимі сну. Тож варто подумати про те, аби вимикати їх з розетки на ніч та у період, коли ними ніхто не користується.

Кухонна техніка з таймерами та годинниками

І програмовані кавоварки. що готують каву за розкладом, і мікрохвильова піч, що показує час, використовують електрику цілодобово – тож якщо хочеться заощадити трохи грошей, слід вимикати їх з розетки.

Комп'ютери

Переведення комп'ютера чи ноутбука в режим сну може знизити споживання електрики, але не скасувати його повністю. Коли прилади підключені до мережі, вони однаково споживають світло. Наприклад, настільний комп'ютер за добу може споживати від 2 до 49 Вт електрики у режимі сну.

