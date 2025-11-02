Эти 5 приборов всегда нужно вытаскивать из розетки после пользования: не все знают
- Обогреватели, телевизоры, игровые консоли, кухонная техника с таймерами и компьютеры могут потреблять электроэнергию даже в выключенном состоянии.
- Отключение этих приборов из розетки после пользования может помочь сэкономить на счетах за электроэнергию и снизить риск пожара.
Многие даже не думают о том, чтобы вытаскивать приборы из розетки, ведь не знают, что даже в "выключенном" состоянии они могут тянуть электроэнергию.
Если счета за электроэнергию ежемесячно не радуют, причина может быть в том, что многие ваши приборы используют электричество даже тогда, когда вы ими не пользуетесь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Какие приборы стоит всегда выключать из розетки?
Обогреватели
Первая причина здесь – даже не экономия электричества, а безопасность. Ведь обогреватели являются причиной примерно 10 000 пожаров в домах в год. Что касается потребления электроэнергии, то такие модели, имеющие датчики температуры или цифровые таймеры, могут потреблять электроэнергию даже тогда, когда они не включены, а просто подключены к сети, пишет Good Housekeeping.
Кроме того, нельзя включать обогреватель в удлинитель – это увеличивает риск пожара.
Телевизоры
Телевизоры должны постоянно потреблять электричество, чтобы быть готовыми к работе, как только вы нажмете кнопку на пульте. И количество энергии, что будет потреблять прибор, когда им не пользуется, может очень сильно зависеть от модели и колеблется между 2 и 54 Вт.
Игровые консоли и приставки
Телевизионные приставки – это одни из крупнейших "энергетических вампиров" вашего дома, и они потребляют энергию даже тогда, когда находятся в режиме сна. Поэтому стоит подумать о том, чтобы выключать их из розетки на ночь и в период, когда ими никто не пользуется.
Кухонная техника с таймерами и часами
И программируемые кофеварки. что готовят кофе по расписанию, и микроволновая печь, показывающая время, используют электричество круглосуточно – поэтому если хочется сэкономить немного денег, следует выключать их из розетки.
Компьютеры
Перевод компьютера или ноутбука в режим сна может снизить потребление электричества, но не отменить его полностью. Когда приборы подключены к сети, они одинаково потребляют свет. Например, настольный компьютер за сутки может потреблять от 2 до 49 Вт электричества в режиме сна.
Частые вопросы
Почему важно выключать обогреватели из розетки?
Обогреватели стоит выключать из розетки не только для экономии электроэнергии, но и из соображений безопасности - они могут вызывать пожары. Также, даже если обогреватели не включены, они могут потреблять электроэнергию, если имеют датчики температуры или цифровые таймеры.
Какие устройства потребляют электроэнергию в режиме сна?
Телевизионные приставки, игровые консоли и компьютеры потребляют электроэнергию даже в режиме сна. Телевизоры тоже постоянно потребляют электроэнергию для возможности быстрого включения.
Как можно снизить потребление электроэнергии кухонными приборами?
Кухонные приборы с таймерами и часами, такие как программируемые кофеварки и микроволновые печи, используют электричество круглосуточно. Выключение их из розетки может помочь сэкономить немного денег.
