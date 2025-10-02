Квіти садять восени до настання перших заморозків, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. До цього часу треба встигнути висадити рослини, бо мінусова температура вже не дозволить квітам прижитися в холодному ґрунті.

Які квіти посадити восени?

Тюльпани

Усі дачники радять саджати цибулеві рослини саме в осінню пору. Видів тюльпанів є безліч, тож обирайте ті квіти, які хочете бачити у своєму саду вже навесні.

Гіацинти

Квіти мають дуже гарний запах й чудово доповнюють ділянку з рослинами в теплу пору року. Втім, треба врахувати, що гіацинти цвітуть відносно недовго.

Півонії

Кущі півоній найкраще садити в осінню пору, щоб коренева система добре прижилася до ґрунту. Великий вибір кольорів дозволить створити сад своєї мрії.



Півонії неймовірно цвітуть / Фото Pexels

Нарциси

Ці квіти розквітають одними з перших навесні. Поспішіть висадити їх до кінця місяця, щоб вже у квітні насолоджуватися білими чи жовтими нарцисами на своїй клумбі.

Півники

Чимало городників люблять півники, бо квіти тішать своїм яскравим цвітінням. Різноманіття забарвлення вражає, тож радимо обирати щось від жовтого до бронзового.

Мускарі

Красиві весняні квіти починають цвісти вже на початку весни. У них дуже цікавий вигляд, що нагадує грону винограду. Встигніть посадити, щоб вже насолоджуватися рослинами через кілька місяців.

Восени також можна посадити багаторічні лілії, пише видання Birds&Blooms. Попри те, що весняна посадка забезпечує сильніший ріст та краще цвітіння, багато дачників традиційно садять цибулини лілій саме в осінню пору. Садівники вважають, що така посадка дозволяє квітам краще вкорінитися в ґрунт.

