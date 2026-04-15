Посадіть у квітні ці 5 багаторічників: вони дуже швидко ростуть і зацвітуть за місяць
- Посадіть у квітні багаторічники, такі як лілійники, розмарин, хости, рудбекія шорстка та шавлія, щоб швидко отримати квітучий сад.
- Ці рослини швидко ростуть, не вимагають багато догляду та зацвітають вже через місяць після посадки.
Багато дачників мріють про те, аби мати красиве, барвисте подвір'я. І для цього потрібно докласти значно менше зусиль, ніж може видатися. Достатньо буде лише висадити кілька багаторічних рослин.
Для того, аби щороку ваш двір мав чудовий вигляд, у посадках на клумбі варто надати перевагу багаторічникам. Чимало з них майже не потребують догляду та тішитимуть вас цвітінням не один сезон, пише Real Simple.
Цікаво Шкарпетки стануть білосніжними за один цикл прання: повторіть простий трюк за копійки
Які багаторічники можна посадити у саду?
Лілійники
Якщо ви хочете швидко наповнити свій сад яскравим кольором, точно варто звернути увагу на лілійники. Їхнє помаранчеве та багряне цвітіння починається вже за місяць після посадки. А листя з'являється всього за кілька тижнів після посадки цибулин, пише Martha Stewart.
Розмарин
Ця рослина чудово росте сама по собі та практично не потребує догляду, неймовірно пахне та може використовувати у кулінарії. Ідеальний варіант для того, аби швидко заповнити клумбу ароматними травами. Підійде вирощування розмарину навіть новачкам – адже це один з найвитриваліших видів трав.
Хости
Хости – це пишні багаторічники, що ростуть неймовірно швидко та можуть збільшитися у розмірі втричі всього за один рік. Окрім того, вони відомі й своєю невибагливістю та тіньолюбністю.
Рудбекія шорстка
Рудбекії відомі своїми сонячно-жовтими пелюстками та чорною серединкою. Ці невибагливі квіти починають розквітати вже на початку весняних місяців, а відцвітають аж восени. Більшість сортів виростають досить високими, і зазвичай цвітуть вже у перший рік після посадки насіння.
Шавлія
Шавлія – це одна з найпростіших до вирощування рослин.
Шавлія – це одна з найпростіших до вирощування рослин. Навіть якщо ви висадите її у квітні, зможете насолодитися її темно-фіолетовими та синіми квітами вже навесні та аж до початку літа.
Що ще слід знати дачникам?
Якщо у вас на кухні є шкірки від огірків, викидати їх точно не варто – виявляється, вони ще можуть принести чимало користі на городі.
Окрім того, досвідчені дачники поділилися секретом догляду за трояндами навесні – виявляється, достатньо всього лише запам'ятати просте правило 11-ї ранку.
Часті питання
Які багаторічники рекомендується висаджувати для прикрашання саду?
Рекомендується висаджувати лілійники, розмарин, хости, рудбекію шорстку та шавлію — ці рослини майже не потребують догляду і цвітуть протягом декількох сезонів.
Чому розмарин вважається ідеальною рослиною для новачків?
Розмарин вважається ідеальною рослиною для новачків, оскільки він чудово росте сам по собі, є витривалим видом трав, не потребує особливого догляду і може використовуватися у кулінарії.
Які поради для догляду за трояндами на весні наведені у статті?
У статті зазначено, що для догляду за трояндами на весні достатньо запам'ятати просте правило 11-ї ранку — це час, коли найкраще поливати рослини.