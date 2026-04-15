15 квітня, 19:20
Посадіть у квітні ці 5 багаторічників: вони дуже швидко ростуть і зацвітуть за місяць

Марина Блохіна
Основні тези
  • Посадіть у квітні багаторічники, такі як лілійники, розмарин, хости, рудбекія шорстка та шавлія, щоб швидко отримати квітучий сад.
  • Ці рослини швидко ростуть, не вимагають багато догляду та зацвітають вже через місяць після посадки.

Багато дачників мріють про те, аби мати красиве, барвисте подвір'я. І для цього потрібно докласти значно менше зусиль, ніж може видатися. Достатньо буде лише висадити кілька багаторічних рослин.

Для того, аби щороку ваш двір мав чудовий вигляд, у посадках на клумбі варто надати перевагу багаторічникам. Чимало з них майже не потребують догляду та тішитимуть вас цвітінням не один сезон, пише Real Simple

Які багаторічники можна посадити у саду?

Лілійники 

Якщо ви хочете швидко наповнити свій сад яскравим кольором, точно варто звернути увагу на лілійники. Їхнє помаранчеве та багряне цвітіння починається вже за місяць після посадки. А листя з'являється всього за кілька тижнів після посадки цибулин, пише Martha Stewart

Розмарин 

Ця рослина чудово росте сама по собі та практично не потребує догляду, неймовірно пахне та може використовувати у кулінарії. Ідеальний варіант для того, аби швидко заповнити клумбу ароматними травами. Підійде вирощування розмарину навіть новачкам – адже це один з найвитриваліших видів трав. 

Хости 

Хости – це пишні багаторічники, що ростуть неймовірно швидко та можуть збільшитися у розмірі втричі всього за один рік. Окрім того, вони відомі й своєю невибагливістю та тіньолюбністю. 

Рудбекія шорстка 

Рудбекії відомі своїми сонячно-жовтими пелюстками та чорною серединкою. Ці невибагливі квіти починають розквітати вже на початку весняних місяців, а відцвітають аж восени. Більшість сортів виростають досить високими, і зазвичай цвітуть вже у перший рік після посадки насіння. 

Шавлія 


Шавлію варто висадити біля дому / Фото Pexels

Шавлія – це одна з найпростіших до вирощування рослин. Навіть якщо ви висадите її у квітні, зможете насолодитися її темно-фіолетовими та синіми квітами вже навесні та аж до початку літа. 

Що ще слід знати дачникам?

Часті питання

Які багаторічники рекомендується висаджувати для прикрашання саду?

Рекомендується висаджувати лілійники, розмарин, хости, рудбекію шорстку та шавлію — ці рослини майже не потребують догляду і цвітуть протягом декількох сезонів.

Чому розмарин вважається ідеальною рослиною для новачків?

Розмарин вважається ідеальною рослиною для новачків, оскільки він чудово росте сам по собі, є витривалим видом трав, не потребує особливого догляду і може використовуватися у кулінарії.

Які поради для догляду за трояндами на весні наведені у статті?

У статті зазначено, що для догляду за трояндами на весні достатньо запам'ятати просте правило 11-ї ранку — це час, коли найкраще поливати рослини.