Ідеальне квітневе добриво для цибулі: його використовують з року в рік

У теплих регіонах України цибулю починають висаджувати вже у квітні, в прохолодніших – на місяць пізніше. Посадити овочі доволі просто, та для того, щоб отримати шалений урожай, потрібно підживити їх найкращими добривами.

Саме від догляду за цибулею в перші місяці після посадки залежить, якими будуть розміри цибулин та увесь урожай, пише "Агроцентр".

Яке добриво є найкращим для цибулі?

Цибуля вважається невибагливою культурою, але це не означає, що після висадки про неї треба забути. Своєчасне підживлення суттєво вплине на урожай та зробить його щедрішим.

Особливо важливими підживлення стануть для тих городників, які сумніваються в якості посадкового матеріалу чи родючості ґрунту. Цибуля завжди добре реагує на добрива, навіть якщо не потребує їх занадто часто.

Навесні ключову роль відіграють різні види поживних речовин:

азот сприяє активному росту та розвитку зелені

калій допомагає рослині краще переносити перепади температур

фосфор підтримує цибулю в разі впливу збудників хвороб.

Найкращим періодом для внесення добрив вважається середина та кінець квітня, коли вже встановлюється стабільна й тепла погода. Саме в цю пору рослини готові активно засвоювати поживні речовини.



У квітні цибулю необхідно підживити / Фото Pexels

Досвідчені городники радять завжди обирати мінеральні добрива, оскільки в них міститься концентрована кількість корисних елементів. Для підживлення використовують калійну сіль, аміачну селітру, нітрофоску чи карбамід.

Підійдуть також органічні добрива, хоч і їх дія може бути м’якшою й потребуватиме більше часу. Дачники присипають грядки попелом, а тоді настоєм посліду, розведеним у співвідношенні 1:20. Таке правильне підживлення навесні допоможе цибулі краще розвиватися й закладе основу для гарного урожаю.

Підживлювати грядки попелом треба правильно. "Вікна" пишуть, що на один квадратний метр потрібно 500 грамів попелу, який розсипають просто по грядці. В іншому випадку можна зробити настоянку з попелу. Для цього 300 грамів попелу заливають 10 літрами окропу. Після 3 днів настоювання ним можна поливати грядки.

