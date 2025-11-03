Рушники стануть як у 5-зірковому готелі: секрет ідеального прання
- Щоб зробити рушники м'якими, додайте половину склянки білого оцту до режиму полоскання під час машинного прання, це допомагає розчинити мінеральні відкладення.
- Для досягнення найкращого результату використовуйте помірну кількість миючого засобу, не перевантажуйте пральну машину та прати при температурі 30-40 градусів.
Жорсткі рушники – проблема багатьох. У мережі часто зустрічається лайфхак про використання оцту під час прання, однак більшість бояться його додавати у пральну машинку через різкий запах.
За словами фахівців, жорсткі рушники можуть стати знову пухнастими та м’якими, потрібно лише скористатися простим трюком, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Як зробити рушники м’якими?
Правило №1 – додавайте у прання оцет. Не бійтеся, що після нього речі будуть смердіти, адже це помилкова думка. Залишки миючих засобів та жорстка вода осідають на тканині й позбавляють її м’якості. Щоб вивести ці відкладення, додайте половину склянки оцту до режиму полоскання під час машинного прання.
Оцет чудово допомагає розчинити мінеральні відкладення й залишки миючих речовин, тож рушники знову отримають свою пухку структуру.
Правило № 2 – додавайте помірну кількість миючого засобу. Якщо порошку занадто багато, то він осідає на волокнах й впливає на те, щоб вони після висихання стали жорсткими. Для прання використовуйте лише рекомендовану кількість засобу.
Правило № 3 – не перевантажуйте пральну машинку. Якщо в барабані є вільне місце, то рушники краще виполіскуються. Занадто велика кількість речей впливає на те, щоб залишки миючого засобу залишалися на тканині.
Рушники можуть стати м'якими / Фото Pexels
Правило № 4 – прання у помірній температурі. Дуже гаряча вода здатна зруйнувати волокна й висушити тканину занадто інтенсивно, тому найкраще прати речі при температурі 30 – 40 градусів.
Правило № 5 – сушіть рушники в м’якому режимі, щоб повернути їм пухнастість. За бажання, в сушарку ще можна покласти вовняні кульки, які розпушують тканину й допомагають повітрю проникати між волокнами.
Якщо ж ви користуєтеся сушінням на вулиці, тоді їх варто добре струснути перед вивішуванням на мотузку, щоб розправити волокна. Раз на місяць рушники можна прати навіть без миючого засобу – додайте лише пів склянки оцту в барабан.
Видання City Magazine розповіло, що на пранні можна навіть й зекономити. Для більшості щоденного прання використовуйте температуру 30 градусів. Нижча температура менше нагріває воду, тож і витрати будуть меншими. Якщо ж на вашій пральній машинці є екологічні програми, то краще ними скористатися. Вони довше перуть одяг, але використовують набагато менше енергії.
Як очистити пральну машинку?
Для очищення пральної машини від запахів рекомендується засипати в барабан півсклянки харчової соди та запустити короткий цикл прання.
Харчова сода ефективно нейтралізує неприємні запахи завдяки своїм лужним властивостям.
Часті питання
Як оцет допомагає зробити рушники м'якшими?
Оцет розчиняє мінеральні відкладення та залишки миючих засобів на тканині, що повертає рушникам пухку структуру. Для цього потрібно додати половину склянки білого оцту до режиму полоскання під час машинного прання.
Чому важливо не перевантажувати пральну машинку під час прання рушників?
Якщо пральна машинка не перевантажена – у барабані є вільне місце – рушники краще виполіскуються, і залишки миючого засобу не залишаються на тканині.
Які інші поради допоможуть зберегти рушники м'якими?
Важливо використовувати помірну кількість миючого засобу, прати рушники при температурі 30 – 40 градусів та сушити в м'якому режимі з використанням вовняних кульок для розпушення тканини.