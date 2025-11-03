Полотенца станут как в 5-звездочном отеле: секрет идеальной стирки

Жесткие полотенца – проблема многих. В сети часто встречается лайфхак об использовании уксуса во время стирки, однако большинство боятся его добавлять в стиральную машинку из-за резкого запаха.

По словам специалистов, жесткие полотенца могут стать снова пушистыми и мягкими, нужно лишь воспользоваться простым трюком, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как сделать полотенца мягкими?

Правило №1 – добавляйте в стирку уксус. Не бойтесь, что после него вещи будут вонять, ведь это ошибочное мнение. Остатки моющих средств и жесткая вода оседают на ткани и лишают ее мягкости. Чтобы вывести эти отложения, добавьте половину стакана уксуса в режим полоскания во время машинной стирки.

Уксус прекрасно помогает растворить минеральные отложения и остатки моющих веществ, поэтому полотенца снова получат свою рыхлую структуру.

Правило № 2 – добавляйте умеренное количество моющего средства. Если порошка слишком много, то он оседает на волокнах и влияет на то, чтобы они после высыхания стали жесткими. Для стирки используйте только рекомендованное количество средства.

Правило № 3 – не перегружайте стиральную машинку. Если в барабане есть свободное место, то полотенца лучше выполаскиваются. Слишком большое количество вещей влияет на то, чтобы остатки моющего средства оставались на ткани.



Полотенца могут стать мягкими / Фото Pexels

Правило № 4 – стирка в умеренной температуре. Очень горячая вода способна разрушить волокна и высушить ткань слишком интенсивно, поэтому лучше всего стирать вещи при температуре 30 – 40 градусов.

Правило № 5 – сушите полотенца в мягком режиме, чтобы вернуть им пушистость. При желании, в сушилку еще можно положить шерстяные шарики, которые разрыхляют ткань и помогают воздуху проникать между волокнами.

Если же вы пользуетесь сушкой на улице, тогда их стоит хорошо встряхнуть перед вывешиванием на веревку, чтобы расправить волокна. Раз в месяц полотенца можно стирать даже без моющего средства – добавьте лишь полстакана уксуса в барабан.

Издание City Magazine рассказало, что на стирке можно даже и сэкономить. Для большинства ежедневной стирки используйте температуру 30 градусов. Более низкая температура меньше нагревает воду, поэтому и расходы будут меньше. Если же на вашей стиральной машинке есть экологические программы, то лучше ими воспользоваться. Они дольше стирают одежду, но используют гораздо меньше энергии.

Как очистить стиральную машинку?