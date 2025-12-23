Не викидайте кристалізований мед: один трюк, щоб він знову став рідким
- Кристалізований мед можна повернути у рідкий стан, нагріваючи його в скляній банці в теплій воді, але не у мікрохвильовці.
- Зберігайте мед при кімнатній температурі, щоб уникнути кристалізації, і використовуйте скляний посуд замість пластикового.
Якщо мед довго стоїть без використання, то починає кристалізуватися. У такому випадку потрібно лише знати певні кроки, які допоможуть йому знову стати рідким. Такий мед цілком придатний до вживання, тому не варто його викидати.
Кристалізація меду – це природний процес, який не погіршує його якість, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Засновник медової компанії Bee Raw каже, що кристалізований мед має навіть насиченіший смак, але не всі його люблять. Щоб правильно декрасталізувати мед, варто вдатися до кількох простих кроків.
Як зробити кристалізований мед рідким?
Розігрівайте лише потрібну кількість
Фахівці кажуть, що бажано взяти стільки меду, скільки плануєте використати. Постійне нагрівання чи повторна кристалізація меду можуть зменшити глибину смаку, тому не варто розігрівати всю банку одразу.
Обирайте скло замість пластику
З пластикової тари мед варто перекласти у скляну банку з кришкою. Під час нагрівання пластик може деформуватися чи виділяти небажані речовини, тому скло є куди кращим варіантом.
Мед легко зробити знову рідким / Фото Pexels
Використовуйте теплу, а не гарячу воду
Відкриту скляну банку з медом потрібно поставити у каструлю з теплою водою на 5 – 10 хвилин. Рівень води має бути вищим за рівень меду. А ще важливо, щоб вода не була занадто гарячою, бо надмірне тепло може зруйнувати корисні властивості сирого меду й призвести до його карамелізації. Мед не можна розігрівати у мікрохвильовці, бо через сильний нагрів, мед може закипіти.
Не зберігайте мед у холоді
Низькі температури сприяють кристалізації. Щоб мед залишався рідким довше, зберігайте його при кімнатній температурі й уникайте холодильника.
Які лайфхаки по дому треба знати?
Сушені гриби слід зберігати у сухому, прохолодному та темному місці, у герметичній скляній чи пластиковій банці.
Використані чайні пакетики можуть бути корисними для знежирення посуду та видалення пригорілих залишків їжі завдяки кислотам у чаї.
