Не выбрасывайте кристаллизованный мед: один трюк, чтобы он снова стал жидким

Если мед долго стоит без использования, то начинает кристаллизоваться. В таком случае нужно лишь знать определенные шаги, которые помогут ему снова стать жидким. Такой мед вполне пригоден к употреблению, поэтому не стоит его выбрасывать.

Кристаллизация меда – это естественный процесс, который не ухудшает его качество, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Основатель медовой компании Bee Raw говорит, что кристаллизованный мед имеет даже более насыщенный вкус, но не все его любят. Чтобы правильно декрастализовать мед, стоит прибегнуть к нескольким простым шагам.

Как сделать кристаллизованный мед жидким?

Разогревайте только нужное количество

Специалисты говорят, что желательно взять столько меда, сколько планируете использовать. Постоянное нагревание или повторная кристаллизация меда могут уменьшить глубину вкуса, поэтому не стоит разогревать всю банку сразу.

Выбирайте стекло вместо пластика

Из пластиковой тары мед стоит переложить в стеклянную банку с крышкой. При нагревании пластик может деформироваться или выделять нежелательные вещества, поэтому стекло является куда лучшим вариантом.



Мед легко сделать снова жидким / Фото Pexels

Используйте теплую, а не горячую воду

Открытую стеклянную банку с медом нужно поставить в кастрюлю с теплой водой на 5 – 10 минут. Уровень воды должен быть выше уровня меда. А еще важно, чтобы вода не была слишком горячей, потому что чрезмерное тепло может разрушить полезные свойства сырого меда и привести к его карамелизации. Мед нельзя разогревать в микроволновке, потому что из-за сильного нагрева, мед может закипеть.

Не храните мед в холоде

Низкие температуры способствуют кристаллизации. Чтобы мед оставался жидким дольше, храните его при комнатной температуре и избегайте холодильника.

