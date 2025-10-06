Осінь вже у розпалі, а разом з нею і холоди – і чимало людей шукають способи утеплити свої помешкання.

Восени і взимку дім має бути максимально затишним і теплим – але для того, аби заощадити гроші і не підвищувати температуру термостата, можна скористатися кількома цікавими лайфхаками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes&Gardens.

Цікаво Як зберігати цибулю та часник: забудете про плісняву та гниття

Як підвищити температуру вдома?

Захистіть дім від протягів

Холодне повітря найчастіше проникає в дім через отвори у вікнах та дверях – і захисний шар може допомогти. Кілька мішечків з піском під дверима допоможуть закрити будь-які щілини, або ж можна використати шматок тканини, досить великий, аби закрити отвори.

Вікна натомість можна утеплити пластиковою чи бульбашковою плівкою – це дешеві, але напрочуд ефективні засоби.

Герметизуйте вікна

Ще один гарний трюк – це герметизація вікон. Замість старого герметика слід установити ущільнювач, що допоможе запобігти протягам і зігріти дім.

Передусім потрібно видалити з вікон будь-який пошкоджений герметик, а вже тоді за допомогою спеціального пістолета нанести новий шар по шву вікна.

Тримайте міжкімнатні двері відкритими

На перший погляд може видатися, що ця порада суперечить підтриманню тепла. Втім, якщо тримати двері відчиненими в усьому домі, це допоможе повітрю циркулювати, і так температура в усьому будинку врегулюється.

Приготуйте випічку

Потрібно швидко зігрітися? Все, що потрібно, це після приготування їжі у духовці прочинити дверцята, аби тепло вийшло у квартиру, поки вона охолоджується. Втім, переконайтеся, що духовка вимкнена, коли дверцята відчинені.



Тепло з духовки може зігріти кухню / Фото Pexels

Перевірте справність батарей

Якщо опалення працює, а тепла у домі все ще немає, слід звернути увагу на нагрів батарей, пише Martha Stewart. Часом трапляється так, що частина батареї залишається холодною, або ж вони працюють не у всіх кімнатах.

Батареї працюють шляхом циркуляції гарячої води, і якщо потік незбалансований, деякі кімнати можуть поглинати усе тепло, а інші натомість отримуватимуть дуже мало.

Що ще потрібно зробити вдома восени?