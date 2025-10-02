Більше про це розкаже Food52, передає 24 Канал.

Як правильно зберігати картоплю у квартирі?

Температурний режим

Ідеальна температура для зберігання картоплі – від 4 до 10 градусів. У таких умовах вона зберігає свіжість і поживні властивості значно довше, ніж за кімнатної температури. Уникайте зберігання картоплі в холодильнику, оскільки це може призвести до перетворення крохмалю на цукор, що впливає на смак і текстуру.

Місце зберігання

Зберігати картоплю слід у темному, сухому та добре вентильованому місці. Відмінно підійдуть шафи, комори або спеціальні контейнери з вентиляцією. Уникайте прямих сонячних променів, оскільки це може призвести до утворення шкідливих речовин, таких як соланін.



Як зберігати картоплю у квартирі / Фото Unsplash

Упаковка

Використовуйте для зберігання картоплі паперові мішки, картонні коробки або сітки. Ці матеріали забезпечують необхідну вентиляцію та захищають від вологи. Уникайте пластикових пакетів, оскільки вони можуть сприяти накопиченню вологи та розвитку плісняви.

Регулярний огляд

Періодично перевіряйте стан зберіганої картоплі. Видаляйте пророслі або пошкоджені бульби, щоб уникнути поширення гнилі. Це допоможе зберегти решту картоплі свіжою та придатною до вживання.

Додаткові поради

Експерти Southern Living кажуть, що не лише місце зберігання впливає на якість картоплі.

Не мийте картоплю перед зберіганням: Волога може призвести до розвитку плісняви та гнилі. Не зберігайте картоплю разом з цибулею або яблуками: Ці продукти виділяють етилен, який може сприяти передчасному проростанню картоплі. Використовуйте спеціальні контейнери: Наприклад, контейнери з дерев'яними стінками або сітки забезпечують хорошу вентиляцію та захищають від механічних пошкоджень.

