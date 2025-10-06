Осень уже в разгаре, а вместе с ней и холода – и многие ищут способы утеплить свои дома.

Осенью и зимой дом должен быть максимально уютным и теплым – но для того, чтобы сэкономить деньги и не повышать температуру термостата, можно воспользоваться несколькими интересными лайфхаками, сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes&Gardens.

Как повысить температуру дома?

Защитите дом от сквозняков

Холодный воздух чаще всего проникает в дом через отверстия в окнах и дверях – и защитный слой может помочь. Несколько мешочков с песком под дверью помогут закрыть любые щели, или же можно использовать кусок ткани, достаточно большой, чтобы закрыть отверстия.

Окна взамен можно утеплить пластиковой или пузырьковой пленкой – это дешевые, но удивительно эффективные средства.

Герметизируйте окна

Еще один хороший трюк – это герметизация окон. Вместо старого герметика следует установить уплотнитель, что поможет предотвратить сквозняки и согреть дом.

Прежде всего нужно удалить из окон любой поврежденный герметик, а уже тогда с помощью специального пистолета нанести новый слой по шву окна.

Держите межкомнатные двери открытыми

На первый взгляд может показаться, что этот совет противоречит поддержанию тепла. Впрочем, если держать двери открытыми во всем доме, это поможет воздуху циркулировать, и так температура во всем доме урегулируется.

Приготовьте выпечку

Нужно быстро согреться? Все, что нужно, это после приготовления пищи в духовке приоткрыть дверцу, чтобы тепло вышло в квартиру, пока она охлаждается. Впрочем, убедитесь, что духовка выключена, когда дверца открыта.



Тепло из духовки может согреть кухню / Фото Pexels

Проверьте исправность батарей

Если отопление работает, а тепла в доме все еще нет, следует обратить внимание на нагрев батарей, пишет Martha Stewart. Иногда случается так, что часть батареи остается холодной, или же они работают не во всех комнатах.

Батареи работают путем циркуляции горячей воды, и если поток несбалансированный, некоторые комнаты могут поглощать все тепло, а другие взамен будут получать очень мало.

Что еще нужно сделать дома осенью?