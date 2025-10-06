Даже без отопления: вот как быстро поднять температуру в квартире
- Защитите дом от сквозняков, используя мешочки с песком или куски ткани для закрытия щелей в дверях и пластиковую пленку для утепления окон.
- Герметизируйте окна новым уплотнителем и держите межкомнатные двери открытыми для улучшения циркуляции воздуха.
Осень уже в разгаре, а вместе с ней и холода – и многие ищут способы утеплить свои дома.
Осенью и зимой дом должен быть максимально уютным и теплым – но для того, чтобы сэкономить деньги и не повышать температуру термостата, можно воспользоваться несколькими интересными лайфхаками, сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes&Gardens.
Как повысить температуру дома?
Защитите дом от сквозняков
Холодный воздух чаще всего проникает в дом через отверстия в окнах и дверях – и защитный слой может помочь. Несколько мешочков с песком под дверью помогут закрыть любые щели, или же можно использовать кусок ткани, достаточно большой, чтобы закрыть отверстия.
Окна взамен можно утеплить пластиковой или пузырьковой пленкой – это дешевые, но удивительно эффективные средства.
Герметизируйте окна
Еще один хороший трюк – это герметизация окон. Вместо старого герметика следует установить уплотнитель, что поможет предотвратить сквозняки и согреть дом.
Прежде всего нужно удалить из окон любой поврежденный герметик, а уже тогда с помощью специального пистолета нанести новый слой по шву окна.
Держите межкомнатные двери открытыми
На первый взгляд может показаться, что этот совет противоречит поддержанию тепла. Впрочем, если держать двери открытыми во всем доме, это поможет воздуху циркулировать, и так температура во всем доме урегулируется.
Приготовьте выпечку
Нужно быстро согреться? Все, что нужно, это после приготовления пищи в духовке приоткрыть дверцу, чтобы тепло вышло в квартиру, пока она охлаждается. Впрочем, убедитесь, что духовка выключена, когда дверца открыта.
Тепло из духовки может согреть кухню / Фото Pexels
Проверьте исправность батарей
Если отопление работает, а тепла в доме все еще нет, следует обратить внимание на нагрев батарей, пишет Martha Stewart. Иногда случается так, что часть батареи остается холодной, или же они работают не во всех комнатах.
Батареи работают путем циркуляции горячей воды, и если поток несбалансированный, некоторые комнаты могут поглощать все тепло, а другие взамен будут получать очень мало.
Что еще нужно сделать дома осенью?
- Ранее мы уже рассказывали, как почистить батареи от пыли – для этого понадобится только фен. А делать это важно, ведь слой пыли может мешать теплу распространяться по комнате.
- Также осенью нужно разобраться, какое место в квартире лучше всего подходит для хранения картофеля – если положить его правильно, он не будет гнить вплоть до весны.
Частые вопросы
Как можно повысить температуру дома без повышения температуры термостата?
Для повышения температуры дома без повышения температуры термостата можно использовать различные методы. Например, защитить дом от сквозняков с помощью мешочков с песком или куска ткани под дверью. Также можно утеплить окна пластиковой или пузырьковой пленкой или герметизацией. Другой способ - держать межкомнатные двери открытыми для циркуляции воздуха.
Какие советы могут помочь сэкономить на отоплении?
Чтобы сэкономить на отоплении, важно проверить герметичность окон и дверей, использовать утеплители, а также обеспечить циркуляцию воздуха в доме, держа двери открытыми. Дополнительно можно использовать тепло от духовки после приготовления пищи, открыв дверцу для обогрева кухни.
Какие еще советы можно использовать для подготовки дома осенью?
Осенью важно очистить батареи от пыли, чтобы слой пыли не мешал теплу распространяться по комнате. Также следует правильно хранить продукты, такие как картофель, чтобы они не гнили до весны. Для этого нужно найти подходящее место в квартире для их хранения.
