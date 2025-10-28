Звичайні садові обрізки здатні стати паливом, пише 24 Канал з посиланням на тікток пенсіонерки Раїси Павлівної. Завдяки цікавому й корисному лайфхаку, вдасться опалити помешкання й зробити порядок в саду.

Як заощадити гроші на опаленні?

Господиня не спалює сухі гілки від кущів смородини чи малини, а збирає їх, сушить та використовує для розпалювання грубки. Цей метод варто взяти до уваги всім дачникам, які вирощують малину на власній ділянці. Восени під час обрізання, ці гілля стануть в нагоді.

Кущовий хмиз забезпечує економію грошей через зменшення витрат на дрова. Для зручності зібрані гілки можна обмотати нитками, щоб вони трималися купи. Замість того, щоб обрізані пагони гнили чи просто були спалені, вони стають дуже вигідним ресурсом, особливо для пенсіонерів.

Якщо захочете повторити лайфхак пенсіонерки, то потрібно добре висушити гілки перед використанням, бо волога знижує теплотворну здатність та збільшує ризик диму. Кілька сухих зв’язок здатні стати альтернативою дровам й вигідно переробити садові залишки.

Лайфхак економії опалення від пенсіонерки: дивіться відео

Тріски є корисними навіть для того, щоб розпалити піч, пише House of Dream. Спочатку потрібно прогріти димохід. Для цього достатньо спалити невелику кількість трісок. Це створить тягу та прогріє димар, а після цього можна складати дрова – спочатку тонкі, а потім грубші.

Які дрова дають найбільше тепла?