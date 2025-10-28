Обычные садовые обрезки способны стать топливом, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток пенсионерки Раисы Павловны. Благодаря интересному и полезному лайфхаку, удастся отопить помещение и сделать порядок в саду.

Как сэкономить деньги на отоплении?

Хозяйка не сжигает сухие ветви от кустов смородины или малины, а собирает их, сушит и использует для разжигания печки. Этот метод следует принять во внимание всем дачникам, которые выращивают малину на собственном участке. Осенью во время обрезки, эти ветви пригодятся.

Кустовой хворост обеспечивает экономию денег из-за уменьшения расходов на дрова. Для удобства собранные ветви можно обмотать нитками, чтобы они держались кучи. Вместо того, чтобы обрезанные побеги гнили или просто были сожжены, они становятся очень выгодным ресурсом, особенно для пенсионеров.

Если захотите повторить лайфхак пенсионерки, то нужно хорошо высушить ветви перед использованием, потому что влага снижает теплотворную способность и увеличивает риск дыма. Несколько сухих связок способны стать альтернативой дровам и выгодно переработать садовые остатки.

Щепки полезны даже для того, чтобы разжечь печь, пишет House of Dream. Сначала нужно прогреть дымоход. Для этого достаточно сжечь небольшое количество щепок. Это создаст тягу и прогреет дымоход, а после этого можно складывать дрова – сначала тонкие, а затем грубые.

Какие дрова дают больше всего тепла?