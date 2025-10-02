Больше об этом расскажет Food52, передает 24 Канал.
Как правильно хранить картофель в квартире?
- Температурный режим
Идеальная температура для хранения картофеля – от 4 до 10 градусов. В таких условиях он сохраняет свежесть и питательные свойства значительно дольше, чем при комнатной температуре. Избегайте хранения картофеля в холодильнике, поскольку это может привести к превращению крахмала в сахар, что влияет на вкус и текстуру.
- Место хранения
Хранить картофель следует в темном, сухом и хорошо вентилируемом месте. Отлично подойдут шкафы, кладовки или специальные контейнеры с вентиляцией. Избегайте прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к образованию вредных веществ, таких как соланин.
Как хранить картофель в квартире / Фото Unsplash
- Упаковка
Используйте для хранения картофеля бумажные мешки, картонные коробки или сетки. Эти материалы обеспечивают необходимую вентиляцию и защищают от влаги. Избегайте пластиковых пакетов, поскольку они могут способствовать накоплению влаги и развитию плесени.
- Регулярный осмотр
Периодически проверяйте состояние хранимого картофеля. Удаляйте проросшие или поврежденные клубни, во избежание распространения гнили. Это поможет сохранить остальной картофель свежим и пригодным к употреблению.
Дополнительные советы
Эксперты Southern Living говорят, что не только место хранения влияет на качество картофеля.
- Не мойте картофель перед хранением: Влага может привести к развитию плесени и гнили.
- Не храните картофель вместе с луком или яблоками: Эти продукты выделяют этилен, который может способствовать преждевременному прорастанию картофеля.
- Используйте специальные контейнеры: Например, контейнеры с деревянными стенками или сетки обеспечивают хорошую вентиляцию и защищают от механических повреждений.
Что нельзя хранить в холодильнике?
- Кроме картофеля, эксперты рекомендуют не хранить в холодильнике авокадо, базилик, хлеб и мед, поскольку это может ухудшить их вкус и текстуру.
- Хранение продуктов при низких температурах может привести к потере эфирных масел и изменению структуры продуктов, поэтому стоит проверять температуру и влажность.