З кожним днем температура повітря знижується, а це означає, що час подбати про дрова, якими ми будемо обігрівати будинки. Щоб вони добре горіли й виділяли тепло, їх треба правильно зберігати й уникати кількох помилок, які погіршують якість деревини.

Дровами можна розтопити камін, буржуйку чи приготувати їжу в разі надзвичайної ситуації, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

Правильне зберігання дров забезпечить хорошу вентиляцію та якісне виконування своєї функції. Щоб не мучитися з розпалюванням, треба звернути увагу на кілька помилок, яких потрібно уникати.

Як не можна зберігати дрова?

Не зберігайте дрова на землі

Дрова, які лежать на землі – швидко вбирають вологу. Через це на них з’являється пліснява, цвіль та гниль. Рекомендовано використовувати бетонну основу чи піддони, щоб уникнути контакту з ґрунтом.

Уникайте щільного укладання

Неправильне складання дров обмежує потік повітря, тож це призводить до підвищеної вологості та плісняви. Між дровами варто залишати невеликі проміжки, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Не зберігайте дрова хаотично

Хаотичне складання призводить до вологості та цвілі. Найкращим методом є горизонтальні ряди з чергуванням кожного наступного ряду – так званий хрест-навхрест. Це забезпечить стабільність та кращу циркуляцію повітря.



Не варто зберігати дрова хаотично / Фото Pexels

Не робіть надто високі штабелі

Висота дерев’яного стосу не повинна перевищувати 150 сантиметрів. Занадто високі стоси нестабільні та небезпечні, тому дістати дрова буде складніше.

Не залишайте дрова відкритими

Сухість деревини – це ключова умова ефективного використання. А от відкриті дрова під дощем чи снігом швидко втрачають якість. Вони гірше горять та виділяють більше диму, тому потрібно використовувати накриття або ж зберігати їх у закритому приміщенні.

Не зберігайте дрова біля будинку

Близьке розташування дров біля дому є небезпечним. Деревина приваблює шкідників та комах, а в разі займання пожежа може швидко поширитися на будівлю.

Старішу деревину використовуйте першою

Нова деревина не повинна лежати зверху на старій, бо інакше можна привернути шкідників. Свіжі дрова потрібно класти на дно, а старі – використовувати першими, щоб уникнути колоній жуків та забезпечити якісне горіння.

Як зберігати дрова без додаткових конструкцій?

На ютуб-каналі Mivmire господар показав, як зручно складати дрова. Потрібно лише викласти деревину хрест-навхрест. Для такого методу навіть не потрібно опори. Дрова добре стоять, утримують самі себе й не заваляться. Утворені щілини дозволяють краще висихати дровам.

