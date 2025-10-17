С каждым днем температура воздуха снижается, а это значит, что пора позаботиться о дровах, которыми мы будем обогревать дома. Чтобы они хорошо горели и выделяли тепло, их надо правильно хранить и избегать нескольких ошибок, которые ухудшают качество древесины.

Дровами можно растопить камин, буржуйку или приготовить еду в случае чрезвычайной ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Читайте также Когда нет газа и электричества: 3 способа обогреть квартиру в критические моменты

Правильное хранение дров обеспечит хорошую вентиляцию и качественное выполнение своей функции. Чтобы не мучиться с разжиганием, надо обратить внимание на несколько ошибок, которых нужно избегать.

Как нельзя хранить дрова?

Не храните дрова на земле

Дрова, которые лежат на земле – быстро впитывают влагу. Поэтому на них появляется плесень, плесень и гниль. Рекомендуется использовать бетонное основание или поддоны, чтобы избежать контакта с почвой.

Избегайте плотной укладки

Неправильное составление дров ограничивает поток воздуха, поэтому это приводит к повышенной влажности и плесени. Между дровами следует оставлять небольшие промежутки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Не храните дрова хаотично

Хаотичное складывание приводит к влажности и плесени. Лучшим методом являются горизонтальные ряды с чередованием каждого следующего ряда – так называемый крест-накрест. Это обеспечит стабильность и лучшую циркуляцию воздуха.



Не стоит хранить дрова хаотично / Фото Pexels

Не делайте слишком высокие штабели

Высота деревянной стопки не должна превышать 150 сантиметров. Слишком высокие стопки нестабильны и опасны, поэтому достать дрова будет сложнее.

Не оставляйте дрова открытыми

Сухость древесины – это ключевое условие эффективного использования. А вот открытые дрова под дождем или снегом быстро теряют качество. Они хуже горят и выделяют больше дыма, поэтому нужно использовать накрытие или хранить их в закрытом помещении.

Не храните дрова возле дома

Близкое расположение дров возле дома является опасным. Древесина привлекает вредителей и насекомых, а в случае возгорания пожар может быстро распространиться на здание.

Более старую древесину используйте первой

Новая древесина не должна лежать сверху на старой, иначе можно привлечь вредителей. Свежие дрова нужно класть на дно, а старые – использовать первыми, чтобы избежать колоний жуков и обеспечить качественное горение.

Как хранить дрова без дополнительных конструкций?

На ютуб-канале Mivmire хозяин показал, как удобно складывать дрова. Нужно только выложить древесину крест-накрест. Для такого метода даже не нужно опоры. Дрова хорошо стоят, удерживают сами себя и не завалятся. Образовавшиеся щели позволяют лучше высыхать дровам.

Как хранить грецкие орехи?