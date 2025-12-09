Банани в холодильнику псуються з однієї-єдиної причини: одиниці знають

Нікому не подобається, коли банани, які ви щойно придбали в магазині, вже почорнішали за лічені дні. І проблема не у самих фруктах, а в поширеній помилці щодо зберігання.

Виявляється, банани без проблем можуть залишатися свіжими протягом кількох тижнів – якщо тільки розібратися, як їх правильно зберігати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Потішать око: які кімнатні рослини треба перенести на зиму на балкон

Як не можна зберігати банани?

Іноді найзручнішим способом зберігати банани видається фруктова ваза – там вони на виду, і ніхто про них не забуває. Втім, експерти попереджають, що через це фрукти можуть зіпсуватися за лічені дні. Пояснюється це тим, що деякі фрукти виділяють газоподібний етилен, що прискорює достигання – і він ж призводить до швидшого розкладання бананів.

Коли деякі фрукти та овочі зберігаються разом, і навіть у холодильнику, вони створюють таку собі "етиленову камеру" і через це усе, що зберігається поряд, швидко псується.

А банани – це ті фрукти, що й так відомі своїм терміном зберігання, особливо чутливі, і також виділяють етилен зі своїх плодоніжок. Та для того, аби зберегти свіжість бананів якомога довше, їх потрібно негайно відділити від двох інших популярних фруктів.

До речі, знайти вази чи органайзери для фруктів за найкращими цінами можна на Prom. А ще засоби для чищення, посуд і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Мовиться про яблука та груші – адже вони також виділяють етилен, і разом ці три фрукти просто псуватимуться швидше.

Цікаво! Етилен, що виділяють банани, можна використати собі на користь. Якщо вам потрібно, аби швидше достигли авокадо, манго, персики чи сливи, ці фрукти й ягоди можна покласти разом з бананами.

А ось без шкоди для свіжості усіх продуктів можна класти банани разом з апельсинами та лимонами – вони не піддаються впливу етилену.

Що робити, щоб банани довго залишалися свіжими?

Якщо ви не хочете класти банани до холодильника, варто подбати про гачок – підвішування в'язанки фруктів на нього допоможе уникнути характерних "синців" що з'являються на боках фруктів через те, що вони лежать одне на одному, пише Real Simple.

Але найкращий лайфхак з бананами, що допоможе їм залишатися свіжими понад два тижні – це обмотування плодоніжок звичайною фольгою. Так ви завадите вивільненню етилену, і банани будуть псуватися значно повільніше.

Які ще лайфхаки для дому потрібно знати?