Неймовірний трюк з лимоном, про який ніхто не знав раніше: цікавий лайфхак

Лимони, як і більшість фруктів, швидко втрачають соковитість після розрізання. За кілька годин зріз підсихає, а фрукт починає вбирати запахи з холодильника. Часом залишки лимона загортають у харчову плівку, але це не завжди рятує від псування.

Є доволі простий та екологічний спосіб зберігання лимона, якщо потрібно зберегти лише частинку, пише Parade.

Як зберегти розрізаний лимон?

Усе, що потрібно зробити – це скласти половинки лимона разом та скріпити їх зубочистками, ніби збираючи фрукт назад. Секрет у тому, що головна причина висихання – контакт зрізу з повітрям. Коли ці частини щільно притиснуті одна до одної, то випаровування вологи зменшується.

Крім того, шкіра продовжить виконувати захисну функцію, а сам лимон менше вбиратиме сторонніх запахів та бактерій з холодильника.

За словами експертів, такий спосіб дозволяє зберігати розрізаний лимон свіжим ще кілька днів. І цей трюк є значно екологічнішим, ніж використання пластику, який може спричинити утворення конденсату та пришвидшити псування продукту.



Розрізаний лимон легко зберігати

До слова, лимон можна використовувати не лише для чаїв, але й у побуті. Фахівець Тім Алкок розповів Mirror, що завдяки цитрусовому можна розморозити лобове скло автомобіля. Лимонна кислота добре руйнує лід, тому треба просто вичавити сік на скло й обережно змити водою, чи протерти його просто половинкою лимона.

Як виростити лимон вдома?

Виростити лимонне дерево можна в домашніх умовах вдома з кісточок, які потрібно посадити одразу після вилучення з плода, пише Martha Stewart. Лимонне дерево потребує 8 годин сонячного світла на день, регулярного поливу та стабільного підживлення трьома добривами на рік.

