Постіль буде свіжою місяцями без грама хімії: секрет французьких господинь

Коли постіль свіжа, відчуття затишку просто огортає. Прати її щодня не варіант, але є перевірений роками спосіб, про який варто знати усім.

Запах – це перше, на що звертають увагу наші сенсори відчуттів. Якщо з ним все гаразд, то відчуття, ніби занурюєшся у затишок та спокій. Як тримати цей ефект місяцями – розповідає Dom Wprost.

Як зберегти свіжість постільної білизни?

Найбільша проблема – неправильне зберігання. Не можна складати білизну надто щільно. Коли наволочки й підковдри притиснуті одна до одної, повітря між шарами не циркулює, а залишки вологи провокують появу затхлого запаху.

Свіжа постіль – основа затишку / Фото Pixabay

Краще скористайтеся принципом "вільного пакування": зберіть комплект у наволочку, але без перетягування, а між стопками залиште невеликий проміжок, щоб тканина могла "дихати" навіть у зачиненій шафі.

Циркуляція повітря – головна запорука збереження свіжості постелі. Запах кондиціонера залишатиметься дуже довго.

А як щодо ароматизаторів?

Французькі господині знають – натуральні засоби працюють краще магазинних ароматизаторів. Наприклад, можна наповнити тканинні мішечки лимонною цедрою або сушеною лавандою, розповідає Onet.

Ще один дієвий засіб – натуральне мило. Не виймайте брусок з пачки, просто зробіть кілька надрізів.

Які поради варто спробувати?