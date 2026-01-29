Укр Рус
29 січня, 06:05
Постіль буде свіжою місяцями без грама хімії: секрет французьких господинь

Лілія Імбіровська-Сиваківська
  • Французькі господині рекомендують зберігати постільну білизну з вільним пакуванням для циркуляції повітря та збереження свіжості.
  • Натуральні ароматизатори, як лимонна цедра або сушена лаванда, краще зберігають запах, ніж магазинні засоби.

Коли постіль свіжа, відчуття затишку просто огортає. Прати її щодня не варіант, але є перевірений роками спосіб, про який варто знати усім.

Запах – це перше, на що звертають увагу наші сенсори відчуттів. Якщо з ним все гаразд, то відчуття, ніби занурюєшся у затишок та спокій. Як тримати цей ефект місяцями – розповідає Dom Wprost.

Як зберегти свіжість постільної білизни? 

Найбільша проблема – неправильне зберігання. Не можна складати білизну надто щільно. Коли наволочки й підковдри притиснуті одна до одної, повітря між шарами не циркулює, а залишки вологи провокують появу затхлого запаху. 

Свіжа постіль – основа затишку / Фото Pixabay 

Краще скористайтеся принципом "вільного пакування": зберіть комплект у наволочку, але без перетягування, а між стопками залиште невеликий проміжок, щоб тканина могла "дихати" навіть у зачиненій шафі. 

Циркуляція повітря – головна запорука збереження свіжості постелі. Запах кондиціонера залишатиметься дуже довго. 

А як щодо ароматизаторів? 

Французькі господині знають – натуральні засоби працюють краще магазинних ароматизаторів. Наприклад, можна наповнити тканинні мішечки лимонною цедрою або сушеною лавандою, розповідає Onet

Ще один дієвий засіб – натуральне мило. Не виймайте брусок з пачки, просто зробіть кілька надрізів. 

Які поради варто спробувати? 

