Раніше у будинках використовували чавунні та мідні труби, які витримують високі температури, повідомляє Southern living. У сучасних квартирах встановлені переважно пластикові труби. Вони не розраховані на контакт з окропом і мають чіткі температурні обмеження.

Чому не можна виливати окріп у раковину?

Сучасні труби найчастіше виготовляють із ПВХ або схожих полімерів. Вони розраховані на гарячу воду з крана, а не на температуру кипіння. Орієнтовна безпечна межа – близько 60 градусів.

Коли в раковину потрапляє окріп, він не завжди одразу йде в каналізацію. Якщо злив повільний або є часткове засмічення, гаряча вода затримується всередині. Від високої температури труби можуть деформуватися. Особливо це стосується вразливих місць – поворотів та стиків. Саме там виникають мікротріщини, які довго залишаються непомітними.

Окрема проблема – клейові та гумові з’єднання. Вони також не люблять різких температурних перепадів. Регулярний контакт з окропом поступово послаблює їх, і з часом з’являються протікання.

Що ще не варто виливати у раковину?

Не варто зливати жир і олію – навіть у гарячому вигляді, пише The spruce. Вони швидко застигають у трубах. Так само небезпечні кава, чайна заварка, залишки їжі та крупи.

Каналізація не призначена для утилізації побутових відходів. Чим обережніше з нею поводитися, тим довше вона працює без аварій і неприємних запахів.

