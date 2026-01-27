Раніше у будинках використовували чавунні та мідні труби, які витримують високі температури, повідомляє Southern living. У сучасних квартирах встановлені переважно пластикові труби. Вони не розраховані на контакт з окропом і мають чіткі температурні обмеження.
Чому не можна виливати окріп у раковину?
Сучасні труби найчастіше виготовляють із ПВХ або схожих полімерів. Вони розраховані на гарячу воду з крана, а не на температуру кипіння. Орієнтовна безпечна межа – близько 60 градусів.
Як поводитися з кухонною раковиною / Фото Unsplash
Коли в раковину потрапляє окріп, він не завжди одразу йде в каналізацію. Якщо злив повільний або є часткове засмічення, гаряча вода затримується всередині. Від високої температури труби можуть деформуватися. Особливо це стосується вразливих місць – поворотів та стиків. Саме там виникають мікротріщини, які довго залишаються непомітними.
Окрема проблема – клейові та гумові з’єднання. Вони також не люблять різких температурних перепадів. Регулярний контакт з окропом поступово послаблює їх, і з часом з’являються протікання.
Що ще не варто виливати у раковину?
Не варто зливати жир і олію – навіть у гарячому вигляді, пише The spruce. Вони швидко застигають у трубах. Так само небезпечні кава, чайна заварка, залишки їжі та крупи.
Каналізація не призначена для утилізації побутових відходів. Чим обережніше з нею поводитися, тим довше вона працює без аварій і неприємних запахів.
Які поради варто зберегти?
