Навіщо жолуді та каштани зберігати з картоплею: одеський лайфхак, який вражає
- Додавання 5-10 каштанів чи жолудів до картоплі під час зберігання може запобігти проростанню та псуванню овочів.
- Суха хвоя, розкладена між шарами картоплі, також допомагає зберегти картоплю, запобігаючи вологості та проростанню завдяки ефірним оліям.
Перед настанням заморозків потрібно подбати про правильне зберігання картоплі. Для тих, хто зібрав великий урожай, радимо скористатися одним лайфхаком, який допоможе зберегти овочі до весни.
Більшість з нас вже знає, що картоплю потрібно зберігати в темному місці, якомога далі від цибулі та у сітці, яка дозволить овочам дихати, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Городниці з Одеси". Втім, є ще один спосіб, який допоможе зберігати картоплю впродовж багатьох місяців.
Навіщо до картоплі ставити жолуді та каштани?
Одеська городниця радить додати в ящик з картоплею 5 – 10 каштанів чи жолудів. За її словами, вони добре впливають на картоплю, тож овочі не будуть псуватися, проростати й не втратять пружності.
Під час зберігання жолуді та каштани будуть виділяти речовини, які сповільнюють проростання картоплі. Їхньою додатковою перевагою є й те, що вони знезаражують плоди й вбирають вологу.
А ще корисною є суха хвоя, яку також можна використовувати замість каштанів та жолудів. Її треба лише розкласти між шарами картоплі, щоб створити певний бар’єр від вологи. Городниця зазначила, що у хвої містяться ефірні олії, які здатні пригнітити проростання картоплі.
Пам’ятайте, що картоплю потрібно зберігати в прохолодному місці. Найкраще підходить льох, комора, засклений балкон, лоджія чи коридор. Оптимальна температура зберігання бульб – від 2 до 4 градусів. Пізньостиглі сорти можна зберігати у 5 – 6 градусах. Чим вищою буде температура, тим швидше картопля почне псуватися.
Правильне зберігання картоплі: дивіться відео
Зверніть увагу, що картоплю не можна зберігати в пакеті, бо їй потрібна циркуляція повітря, пише видання Good Housekeeping. Не можна зберігати картоплю в холодильнику, бо холодна температура псує її текстуру й смак.
Який останній термін викопування картоплі?
Картоплю слід викопувати після пожовтіння листя. Якщо є щільна шкірка та поява тріщин у ґрунті, то до початку жовтня картоплю треба викопати.
Для зберігання картоплі потрібні темні, прохолодні та добре провітрювані місця. Уникайте сусідства з цибулею через ризик швидшого псування.
Часті питання
Як правильно зберігати картоплю, щоб вона не псувалася?
Картоплю слід зберігати в темному місці, подалі від цибулі, у сітці для циркуляції повітря. Температура має бути від 2 до 4 градусів для оптимального зберігання. Пізньостиглі сорти можна зберігати при 5—6 градусах.
Як жолуді та каштани допомагають у зберіганні картоплі?
Жолуді та каштани виділяють речовини, що сповільнюють проростання картоплі, знезаражують плоди та вбирають вологу. Це допомагає картоплі не псуватися і не втрачати пружність.
Чому не рекомендується зберігати картоплю в холодильнику?
Зберігання картоплі в холодильнику може зіпсувати її текстуру і смак через надмірно холодну температуру, яка не підходить для цього овоча.