Перед настанням заморозків потрібно подбати про правильне зберігання картоплі. Для тих, хто зібрав великий урожай, радимо скористатися одним лайфхаком, який допоможе зберегти овочі до весни.

Більшість з нас вже знає, що картоплю потрібно зберігати в темному місці, якомога далі від цибулі та у сітці, яка дозволить овочам дихати, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Городниці з Одеси". Втім, є ще один спосіб, який допоможе зберігати картоплю впродовж багатьох місяців.

Навіщо до картоплі ставити жолуді та каштани?

Одеська городниця радить додати в ящик з картоплею 5 – 10 каштанів чи жолудів. За її словами, вони добре впливають на картоплю, тож овочі не будуть псуватися, проростати й не втратять пружності.

Під час зберігання жолуді та каштани будуть виділяти речовини, які сповільнюють проростання картоплі. Їхньою додатковою перевагою є й те, що вони знезаражують плоди й вбирають вологу.

А ще корисною є суха хвоя, яку також можна використовувати замість каштанів та жолудів. Її треба лише розкласти між шарами картоплі, щоб створити певний бар’єр від вологи. Городниця зазначила, що у хвої містяться ефірні олії, які здатні пригнітити проростання картоплі.

Пам’ятайте, що картоплю потрібно зберігати в прохолодному місці. Найкраще підходить льох, комора, засклений балкон, лоджія чи коридор. Оптимальна температура зберігання бульб – від 2 до 4 градусів. Пізньостиглі сорти можна зберігати у 5 – 6 градусах. Чим вищою буде температура, тим швидше картопля почне псуватися.

Зверніть увагу, що картоплю не можна зберігати в пакеті, бо їй потрібна циркуляція повітря, пише видання Good Housekeeping. Не можна зберігати картоплю в холодильнику, бо холодна температура псує її текстуру й смак.

Який останній термін викопування картоплі?