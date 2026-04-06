Малина буде захищена від шкідників усе літо: створіть простий спрей за копійки

Вирощувати малину на ділянці нескладно, але для того, щоб ласувати влітку солодкими ягодами, потрібно захистити кущі від шкідників. Для цього навесні рослини потрібно обприскати натуральними інгредієнтами.

Садівники люблять використовувати перевірені натуральні засоби, пише Interia Kobieta. Домашня суміш здатна ефективно захистити рослину від попелиці та грибкових захворювань.

Є кілька улюблених засобів дачників проти шкідників – це дріжджовий та часниковий спрей.

Як зробити дріжджовий спрей для малини?

Дріжджовий спрей з малини бореться з попелицею, малиновим жуком, кліщем, стебловою мошкою та павутинним кліщем. Він також мінімізує ризик серйозних грибкових захворювань та підтримує правильне цвітіння рослини.

Для приготування розчину потрібно 30 грамів сухих дріжджів, 0,5 літрів нежирного молока та 10 літрів води.

Дріжджі потрібно висипати у велику ємніть та влити туди тепле молоко. Усе ретально перемішайте, а тоді додати воду. Додатково можна також влити засіб для миття посуду, який допоможе розчину краще прилипнути до рослини.

Для зручності рідину варто перелити у пляшку з розпилювачем. Цим спреєм кущ потрібно обприскувати раз на тиждень, обробляючи активно нижню сторону листя.



Копійчані засоби для обробки малини / Фото Pexels

Як зробити часниковий спрей для малини?

Також можна зробити спрей на основі часнику, який має аналогічну дію. Достатньо вичавити 2 зубчики часнику через часникодавку, помістити у ємність та залити літром теплої води.

Суміш потрібно залишити настоюватися на ніч. Наступного дня рідину треба процідити через сито та додати пів чайної ложки харчової соди.

Цим розчином кущі потрібно обробляти двічі на тиждень, коли почнуть формуватися квіткові бруньки. Таку обробку радять робити за допомогою пульверизатора.

Часто дачники використовують для машини деревний попіл, пише "Апостроф". Він багатий на фосфор, кальцій, калій та інші важливі елементи. Завдяки попелу можна покращити структуру ґрунту і вберегти рослини від шкідників. Використовувати попіл можна як добриво, додаючи його до ґрунту, або обробляти рослини для боротьби зі шкідниками і хворобами.

