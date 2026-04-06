Садоводы любят использовать проверенные натуральные средства, пишет Interia Kobieta. Домашняя смесь способна эффективно защитить растение от тли и грибковых заболеваний.

Есть несколько любимых средств дачников против вредителей – это дрожжевой и чесночный спрей.

Как сделать дрожжевой спрей для малины?

Дрожжевой спрей из малины борется с тлей, малиновым жуком, клещом, стеблевой мошкой и паутинным клещом. Он также минимизирует риск серьезных грибковых заболеваний и поддерживает правильное цветение растения.

Для приготовления раствора нужно 30 граммов сухих дрожжей, 0,5 литров нежирного молока и 10 литров воды.

Дрожжи нужно высыпать в большую емкость и влить туда теплое молоко. Все ретально перемешайте, а потом добавить воду. Дополнительно можно также влить средство для мытья посуды, который поможет раствору лучше прилипнуть к растению.

Для удобства жидкость стоит перелить в бутылку с распылителем. Этим спреем куст нужно опрыскивать раз в неделю, обрабатывая активно нижнюю сторону листьев.



Копеечные средства для обработки малины / Фото Pexels

Как сделать чесночный спрей для малины?

Также можно сделать спрей на основе чеснока, который имеет аналогичное действие. Достаточно выдавить 2 зубчика чеснока через чеснокодавку, поместить в емкость и залить литром теплой воды.

Смесь нужно оставить настаиваться на ночь. На следующий день жидкость надо процедить через сито и добавить пол чайной ложки пищевой соды.

Этим раствором кусты нужно обрабатывать дважды в неделю, когда начнут формироваться цветочные почки. Такую обработку советуют делать с помощью пульверизатора.

Часто дачники используют для машины древесную золу, пишет "Апостроф". Она богата на фосфор, кальций, калий и другие важные элементы. Благодаря золе можно улучшить структуру почвы и уберечь растения от вредителей. Использовать золу можно как удобрение, добавляя ее в почву, или обрабатывать растения для борьбы с вредителями и болезнями.

Что еще стоит прочитать?