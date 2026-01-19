Чим відіпрати жовті плями з подушок: простий лайфхак, про який мало хто знає

Тривале використання подушок призводить до того, що з часом на них з’являються жовті плями. Під наволочкою вони непомітні, проте все одно мають доволі неестетичний вигляд. Вивести їх можна завдяки простому лайфхаку.

Забруднення на подушці з’являються через піт, тому приймання душу перед сном не вберігає їх від плям, пише 24 Канал з посиланням на Express. А ще причиною може бути сон з погано висушеним чи жирним волоссям.

Читайте також Чим замаскувати жовті плями на стелі: це дуже просто

Як вивести жовті плями з подушок?

Більшість з нас звикли бігти в магазин за спеціальними хімічними засобами, проте знадобиться проста річ, яка може вже бути у вас вдома – це таблетка для посудомийної машини.

Користувачі кажуть, що вона справді допомагає вивести жирні плями без сильних зусиль. Потрібно лише випрати подушку в пральній машині, використовуючи замість порошку – таблетку призначену для миття посуду. Вже за один цикл прання вона видалить всі плями.

Особливо помітними є плями на світлій постільній білизні, тому для ефективного виведення забруднень можна також використовувати таблетку замість капсули гелеподібного порошку.



Таблетка для посудомийної машини здатна вивести всі плями / Фото Pexels

Якщо ж у вас немає посудомийної машини – не біда. Таблетки продають поштучно в побутових магазинах, тож її можна придбати спеціально для виведення плям з подушок та білизни.

Для ще простішого лайфхаку можна використовувати соду. Компоненти у її складі здатні відмінно відбілити білу тканину. Потрібно лише додати в пральну машину склянку кристалічної соди перед пранням подушок. А от від оцту в пранні все ж таки варто відмовитися, оскільки дехто вважає, що він шкодить техніці.

До слова, на пранні речей можна помітно зекономити, пише City Magazine. Для щоденного прання використовуйте температуру 30 градусів. Нижча температура менше нагріває воду, тож і витрати будуть не такими помітними. Якщо ж на вашій пральній машинці є екологічні програми, то краще ними скористатися. Вони довше перуть одяг, але використовують набагато менше енергії.

Які ще поради варто знати?