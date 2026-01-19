Чем отстирать желтые пятна с подушек: простой лайфхак, о котором мало кто знает
- Для выведения желтых пятен с подушек можно использовать таблетку для посудомоечной машины вместо стирального порошка.
- Альтернативно, для отбеливания белой ткани, можно добавить в стиральную машину стакан кристаллической соды.
Длительное использование подушек приводит к тому, что со временем на них появляются желтые пятна. Под наволочкой они незаметны, однако все равно имеют довольно неэстетичный вид. Вывести их можно благодаря простому лайфхаку.
Загрязнения на подушке появляются из-за пота, поэтому принятие душа перед сном не уберегает их от пятен, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. А еще причиной может быть сон с плохо высушенными или жирными волосами.
Как вывести желтые пятна с подушек?
Большинство из нас привыкли бежать в магазин за специальными химическими средствами, однако понадобится простая вещь, которая может уже быть у вас дома – это таблетка для посудомоечной машины.
Пользователи говорят, что она действительно помогает вывести жирные пятна без сильных усилий. Нужно только постирать подушку в стиральной машине, используя вместо порошка – таблетку предназначенную для мытья посуды. Уже за один цикл стирки она удалит все пятна.
Особенно заметны пятна на светлом постельном белье, поэтому для эффективного выведения загрязнений можно использовать таблетку вместо капсулы гелеобразного порошка.
Таблетка для посудомоечной машины способна вывести все пятна / Фото Pexels
Если же у вас нет посудомоечной машины – не беда. Таблетки продают поштучно в бытовых магазинах, поэтому ее можно приобрести специально для выведения пятен с подушек и белья.
Для еще более простого лайфхака можно использовать соду. Компоненты в ее составе способны отлично отбелить белую ткань. Нужно лишь добавить в стиральную машину стакан кристаллической соды перед стиркой подушек. А вот от уксуса в стирке все же стоит отказаться, поскольку некоторые считают, что он вредит технике.
К слову, на стирке вещей можно заметно сэкономить, пишет City Magazine. Для ежедневной стирки используйте температуру 30 градусов. Более низкая температура меньше нагревает воду, поэтому и расходы будут не такими заметными. Если же на вашей стиральной машинке есть экологические программы, то лучше ими воспользоваться. Они дольше стирают одежду, но используют гораздо меньше энергии.
Какие еще советы стоит знать?
Перекись водорода является эффективным и безопасным средством для чистки унитазов, который расщепляет органические пятна и уничтожает бактерии лучше, чем отбеливатель.
Избавиться от конденсата на окнах поможет пена для бритья, которая оставляет невидимую пленку, предотвращающую образование влаги.
Частые вопросы
Почему на подушках появляются желтые пятна?
Желтые пятна на подушках появляются из-за пота, а также сна с плохо высушенными или жирными волосами – даже если принимать душ перед сном, это не уберегает от их образования.
Какие средства рекомендуют для выведения желтых пятен с подушек?
Для выведения желтых пятен с подушек рекомендуют использовать таблетку для посудомоечной машины вместо порошка во время стирки. Также можно использовать соду, которая отлично отбеливает белую ткань.
Какие дополнительные советы могут помочь со стиркой?
Для экономии на стирке стоит использовать температуру 30 градусов и выбирать экологические программы, которые дольше стирают одежду, но тратят меньше энергии.