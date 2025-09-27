Запах у шафі дуже швидко переноситься на одяг, і нікому не подобається, коли речі пахнуть сирістю. На щастя, позбутися проблеми можна за кілька простих кроків і з використанням самих лише народних засобів.

Затхлий запах на одязі зазвичай з'являється через плісняву або цвіль, і грибок найкраще росте та процвітає у прохолодному, темному та вогкому середовищі, що погано провітрюється, повідомляє 24 Канал з посиланням на Deodor.

Як прибрати затхлий запах з одягу?

Для того, аби прибрати запах з одягу, необов'язково купувати дорогі засоби для чищення. Насправді достатньо буде використати для прання харчову соду чи білий оцет. Додавайте її у пральний порошок під час прання – і цей простий спосіб допоможе нейтралізувати багато неприємних запахів, зокрема й запах вологості, затхлості та плісняви.

А ось ароматизований оцет може також діяти як пом'якшувач тканини. Втім, оцет потрібно додавати під час циклу полоскання – адже саме тоді він діятиме найкраще для усування неприємних запахів.

Та запаху цвілі потрібно позбутися не тільки безпосередньо на одязі, але й у шафі – інакше речі після прання знову набудуть неприємного аромату. Для цього існує величезна кількість народних і сучасних методів, пише AMF.

Ось кілька способів, що допоможуть усунути будь-які неприємні запахи у шафі:

Стаканчик з сіллю чи содою . Все, що потрібно зробити – це поставити їх у шафі, але так, аби ніхто випадково їх не перекинув. Сипучі речовини цінні тим, що відмінно вбирають і запахи, і зайву вологу. Втім, час від часу потрібно буде замінювати соду чи сіль на нові.

. Все, що потрібно зробити – це поставити їх у шафі, але так, аби ніхто випадково їх не перекинув. Сипучі речовини цінні тим, що відмінно вбирають і запахи, і зайву вологу. Втім, час від часу потрібно буде замінювати соду чи сіль на нові. Кип'ячене молоко . Потрібно закип'ятити свіже молоко, а тоді поставити у порожню шафу на деякий час. Воно вбере усі запахи, і тоді потрібно буде тільки провітрити полиці від пари.

. Потрібно закип'ятити свіже молоко, а тоді поставити у порожню шафу на деякий час. Воно вбере усі запахи, і тоді потрібно буде тільки провітрити полиці від пари. Чайні пакетики. Вони також можуть вбирати в себе неприємні запахи, до того ж дуже бюджетні.

Які ще лайфхаки для дому потрібно знати?