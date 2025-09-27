Запах сирості з речей зникне – потрібен тільки копійчаний інгредієнт
- Для усунення затхлого запаху з одягу можна використовувати харчову соду чи білий оцет, додаючи їх під час прання.
- Щоб позбутися запахів у шафі, можна використовувати сіль, соду, кип'ячене молоко або чайні пакетики, які вбирають неприємні запахи.
Запах у шафі дуже швидко переноситься на одяг, і нікому не подобається, коли речі пахнуть сирістю. На щастя, позбутися проблеми можна за кілька простих кроків і з використанням самих лише народних засобів.
Затхлий запах на одязі зазвичай з'являється через плісняву або цвіль, і грибок найкраще росте та процвітає у прохолодному, темному та вогкому середовищі, що погано провітрюється, повідомляє 24 Канал з посиланням на Deodor.
Цікаво Варто посіяти на зиму після збору картоплі: наступного року урожай вразить
Як прибрати затхлий запах з одягу?
Для того, аби прибрати запах з одягу, необов'язково купувати дорогі засоби для чищення. Насправді достатньо буде використати для прання харчову соду чи білий оцет. Додавайте її у пральний порошок під час прання – і цей простий спосіб допоможе нейтралізувати багато неприємних запахів, зокрема й запах вологості, затхлості та плісняви.
А ось ароматизований оцет може також діяти як пом'якшувач тканини. Втім, оцет потрібно додавати під час циклу полоскання – адже саме тоді він діятиме найкраще для усування неприємних запахів.
Та запаху цвілі потрібно позбутися не тільки безпосередньо на одязі, але й у шафі – інакше речі після прання знову набудуть неприємного аромату. Для цього існує величезна кількість народних і сучасних методів, пише AMF.
Ось кілька способів, що допоможуть усунути будь-які неприємні запахи у шафі:
- Стаканчик з сіллю чи содою. Все, що потрібно зробити – це поставити їх у шафі, але так, аби ніхто випадково їх не перекинув. Сипучі речовини цінні тим, що відмінно вбирають і запахи, і зайву вологу. Втім, час від часу потрібно буде замінювати соду чи сіль на нові.
- Кип'ячене молоко. Потрібно закип'ятити свіже молоко, а тоді поставити у порожню шафу на деякий час. Воно вбере усі запахи, і тоді потрібно буде тільки провітрити полиці від пари.
- Чайні пакетики. Вони також можуть вбирати в себе неприємні запахи, до того ж дуже бюджетні.
Які ще лайфхаки для дому потрібно знати?
- Раніше ми вже розповідали, у якому місці квартири потрібно сушити одяг, аби уникнути сирості та затхлого запаху. Не всі про це знають, та ставити сушарку потрібно тільки біля відкритого вікна.
- Окрім того, осінь – це ідеальний час для того, аби помити вікна в оселі. І для цього найкраще використовувати ганчірки з мікрофібри, що не залишають ворсу, та рухатися по склу згори вниз.
Часті питання
Чому з'являється затхлий запах на одязі?
Затхлий запах на одязі зазвичай з'являється через плісняву або цвіль. Грибок найкраще росте та процвітає в прохолодному, темному та вогкому середовищі, яке погано провітрюється.
Як можна прибрати затхлий запах з одягу?
Щоб прибрати запах з одягу, можна використовувати харчову соду чи білий оцет під час прання. Вони допоможуть нейтралізувати неприємні запахи, включаючи запах вологи, затхлості та плісняви. Оцет також можна додавати під час циклу полоскання для кращого ефекту.
Які способи усунення неприємного запаху в шафі існують?
Для усунення неприємного запаху в шафі можна використовувати стаканчик з сіллю чи содою, кип'ячене молоко або чайні пакетики. Вони вбирають запахи і зайву вологу, але потребують періодичної заміни.