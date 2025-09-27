Укр Рус
Лайфхаки Хитрости на каждый день Запах сырости с вещей исчезнет – нужен только копеечный ингредиент
27 сентября, 14:51
3

Запах сырости с вещей исчезнет – нужен только копеечный ингредиент

Марина Блохина
Основные тезисы
  • Для устранения затхлого запаха из одежды можно использовать пищевую соду или белый уксус, добавляя их во время стирки.
  • Чтобы избавиться от запахов в шкафу, можно использовать соль, соду, кипяченое молоко или чайные пакетики, которые впитывают неприятные запахи.

Запах в шкафу очень быстро переносится на одежду, и никому не нравится, когда вещи пахнут сыростью. К счастью, избавиться от проблемы можно за несколько простых шагов и с использованием одних лишь народных средств.

Затхлый запах на одежде обычно появляется из-за плесени или плесени, и грибок лучше всего растет и процветает в прохладной, темной и сырой среде, плохо проветриваемой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Deodor.

Как убрать затхлый запах с одежды?

Для того, чтобы убрать запах с одежды, необязательно покупать дорогие средства для чистки. На самом деле достаточно будет использовать для стирки пищевую соду или белый уксус. Добавляйте ее в стиральный порошок во время стирки – и этот простой способ поможет нейтрализовать много неприятных запахов, в том числе и запах влажности, затхлости и плесени.

А вот ароматизированный уксус может также действовать как смягчитель ткани. Впрочем, уксус нужно добавлять во время цикла полоскания – ведь именно тогда он будет действовать лучше всего для устранения неприятных запахов.

И запаха плесени нужно избавиться не только непосредственно на одежде, но и в шкафу – иначе вещи после стирки снова приобретут неприятный аромат. Для этого существует огромное количество народных и современных методов, пишет AMF.

Вот несколько способов, которые помогут устранить любые неприятные запахи в шкафу:

  • Стаканчик с солью или содой. Все, что нужно сделать – это поставить их в шкафу, но так, чтобы никто случайно их не опрокинул. Сыпучие вещества ценны тем, что отлично впитывают и запахи, и лишнюю влагу. Впрочем, время от времени нужно будет заменять соду или соль на новые.
  • Кипяченое молоко. Нужно вскипятить свежее молоко, а потом поставить в пустой шкаф на некоторое время. Оно впитает все запахи, и тогда нужно будет только проветрить полки от пара.
  • Чайные пакетики. Они также могут впитывать в себя неприятные запахи, к тому же очень бюджетные.

