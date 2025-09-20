Господині радять сушити одяг в одному конкретному місці, щоб вберегти речі від появи плісняви й неприємного запаху, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Махрові рушники псуються через одну маловідому помилку: усі це роблять

Як сушити одяг в холодну пору?

Щоб не створити зайвої вогкості вдома та не призвести до появи цвілі, потрібно речі якісно розвісити та розмістити сушарку біля відкритого вікна. Пізніше, коли відчиняти вікно для сушіння одягу стане проблемою, краще вмикати найшвидший цикл віджимання пральної машини.



Сушити одяг потрібно біля вікна / Фото Pexels

Не варто розвішувати речі занадто близько одне до одного, а раз на кілька годин їх варто перевертати. Таким чином можна зменшити появу затхлого запаху. Після прання одяг стане м’яким завдяки використанню кондиціонера.

Чи потрібно вивертати одяг перед пранням?

Експерти з Express також розповіли, що перед пранням краще вивертати одяг навиворіт. Завдяки цьому вдасться захистити зовнішню тканину від тертя під час прання. Така дія допоможе зберегти колір та захистити принти й вишивки на одязі.

Часом на речах можуть бути помітні плями від прального порошку, коли він не розчиняється належним чином. Вивертання одяг допоможе уникнути цієї неприємності.

А от вивертати не варто дитячий одяг, речі з саду, чи ті, які носяться вдома. Саме на такому вбранні є багато плям на зовнішній стороні.

Які плями не можна прати гарячою водою?