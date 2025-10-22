Бур'яни зникнуть з саду: зробіть одну корисну дію вже у жовтні
- Осіння боротьба з бур'янами, зокрема за допомогою вапна, допомагає зменшити їхню кількість навесні, контролюючи кислотність ґрунту.
- Перед внесенням вапна важливо перевірити рівень рН ґрунту, щоб визначити необхідний вид і кількість вапна для ефективного контролю бур'янів.
Навіть в найохайніший сад можна зіпсувати небажаними бур’янами. Восени може здатися дивним виведення бур’янів, але саме цей час є найкращим моментом для підготовки ґрунту до весни.
Бур’яни починають зароджуватися наприкінці літа й заново ростуть восени, щоб навесні ще активніше розмножитися, пише 24 Канал з посиланням на Express. Боротьба з бур’янами у жовтні допоможе зменшити їхню кількість в наступному сезоні.
Регулярний осінній догляд зміцнює кореневу систему трави й створює щільний дерен, який пригнічує ріст бур’янів.
Як зупинити ріст бур’янів?
Є простий та безпечний спосіб зупинити ріст бур’янів. У цьому допоможе вапно, яке допомагає контролювати кислотність ґрунту, створюючи несприятливі умови для бур’янів.
Бур'яни легко вивести з ділянки / Фото Pexels
Вапно вирівнює рН ґрунту, тож він стає сприятливим для росту трави, а не бур’янів. Вносити вапно потрібно рівномірно – 50 грамів на квадратний метр. Це допоможе зміцнити газон й витіснити бур’яни.
Є два види вапна:
Кальцитове – багате на кальцій;
Доломітове – містить магній, який є корисним для ґрунтів з дефіцитом.
Перед внесенням вапна перевірте рівень рН, щоб визначити, який тип та кількість вапна потрібні. До прикладу, піщані ґрунти потребують менше, а глинисті – більше. Засіб потрібно вносити рівномірно, легко перемішуючи з верхнім шаром ґрунту. А ще ділянку треба зволожити, щоб активувати дію вапна.
Деякі бур'яни досить важко викорінити через їхню стійкість та здатність до швидкого розмножування, пише Real Simple. Ефективно побороти бур'яни можна завдяки ручному видаленню, накриттю ґрунту плівкою, видаленню кореневої системи та використання гербіцидів.
Які рослини не можна обрізати восени?
Яблуні закладають квіткові бруньки заздалегідь, і осіння обрізка може зменшити врожайність та зробити дерево вразливим до хвороб.
Вишню також обрізати восени не варто, оскільки це піддає дерево ризику розвитку грибка через незакриті рани.
