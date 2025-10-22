Сорняки исчезнут из сада: сделайте одно полезное действие уже в октябре
- Осенняя борьба с сорняками, в частности с помощью извести, помогает уменьшить их количество весной, контролируя кислотность почвы.
- Перед внесением извести важно проверить уровень рН почвы, чтобы определить необходимый вид и количество извести для эффективного контроля сорняков.
Даже в самый опрятный сад можно испортить нежелательными сорняками. Осенью может показаться странным выведение сорняков, но именно это время является лучшим моментом для подготовки почвы к весне.
Сорняки начинают зарождаться в конце лета и заново растут осенью, чтобы весной еще активнее размножиться, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Борьба с сорняками в октябре поможет уменьшить их количество в следующем сезоне.
Регулярный осенний уход укрепляет корневую систему травы и создает плотный дерн, который подавляет рост сорняков.
Как остановить рост сорняков?
Есть простой и безопасный способ остановить рост сорняков. В этом поможет известь, которая помогает контролировать кислотность почвы, создавая неблагоприятные условия для сорняков.
Сорняки легко вывести с участка / Фото Pexels
Известь выравнивает рН почвы, поэтому он становится благоприятным для роста травы, а не сорняков. Вносить известь нужно равномерно – 50 граммов на квадратный метр. Это поможет укрепить газон и вытеснить сорняки.
Есть два вида извести:
Кальцитовая – богата кальцием;
Доломитовая – содержит магний, который является полезным для почв с дефицитом.
Перед внесением извести проверьте уровень рН, чтобы определить, какой тип и количество извести нужны. К примеру, песчаные почвы требуют меньше, а глинистые – больше. Средство нужно вносить равномерно, легко перемешивая с верхним слоем почвы. А еще участок надо увлажнить, чтобы активировать действие извести.
Некоторые сорняки достаточно трудно искоренить из-за их устойчивости и способности к быстрому размножению, пишет Real Simple. Эффективно побороть сорняки можно благодаря ручному удалению, накрытию почвы пленкой, удалению корневой системы и использования гербицидов.
Какие растения нельзя обрезать осенью?
Яблони закладывают цветочные почки заранее, и осенняя обрезка может уменьшить урожайность и сделать дерево уязвимым к болезням.
Вишню также обрезать осенью не стоит, поскольку это подвергает дерево риску развития грибка через незакрытые раны.
