Регулярне прибирання – процес трудомісткий, та якщо знати секрет правильного витирання пороху, то вдасться зберегти в будинку чистоту набагато довше.

Пил псує естетичний вигляд кімнати та навіть згубно впливає на здоров’я, пише 24 Канал з посиланням на "Чистоту". Є один лайфхак, який допоможе дихати свіжим та чистим повітрям.

Читайте також Цвіль зникне сама: 4 кімнатні рослини, які борються з грибком

Чим ефективно витерти пил?

Витерти пил, щоб він не осідав швидко на поверхню можна доволі швидко й просто. Увесь секрет ховається у правильній мікрофібрі та засобі з антистатичним ефектом.

Волога мікрофібра добре збирає пил, не залишаючи ворсу, а антистатик створює захисну плівку, яка уповільнює повторне осідання пилу. Поверхні протирають зверху вниз, щоб пил не переміщувався між зонами. Після прибирання приміщення рекомендовано провітрити на 10 – 15 хвилин.



Пил можна видалити досить просто / Фото Pexels

Прибирання – це не лише про чистоту, але й правильний підхід. Навіть одна помилка, хоч і незначна, може коштувати втраченого часу. Та якщо підійти до справи грамотно, то все буде чистим швидко й без зайвих зусиль.

Видання Real Simple розповіло, як можна приготувати дієвий засіб проти пилу в домашніх умовах. Для розчину потрібен 1 літр води, 2 столові ложки оцту, 2 столові ложки кондиціонера для білизни (він працює як антистатик від пилу) та 10 крапель ефірної олії лаванди чи евкаліпта. У цьому засобі потрібно змочити ганчірку й протерти всі поверхні, де осідає пил.

Як боротися з пилом вдома?

Щоб боротися з появою пилу вдома варто дотримувати простих порад: