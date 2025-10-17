Укр Рус
Лайфхаки Хитрости на каждый день Чем вытирать пыль, чтобы квартира оставалась чистой надолго: секрет в одном приеме
17 октября, 17:27
3

Чем вытирать пыль, чтобы квартира оставалась чистой надолго: секрет в одном приеме

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Для эффективной уборки пыли следует использовать влажную микрофибру и средство с антистатическим эффектом.
  • Домашнее средство для уборки можно приготовить из воды, уксуса, кондиционера для белья и эфирного масла.

Регулярная уборка процесс трудоемкий, но если знать секрет правильного вытирания пороха, то удастся сохранить в доме чистоту намного дольше.

Пыль портит эстетический вид комнаты и даже пагубно влияет на здоровье, пишет 24 Канал со ссылкой на "Чистоту". Есть один лайфхак, который поможет дышать свежим и чистым воздухом.

Чем эффективно вытереть пыль?

Вытереть пыль, чтобы она не оседала быстро на поверхность можно довольно быстро и просто. Весь секрет скрывается в правильной микрофибре и средстве с антистатическим эффектом.

Влажная микрофибра хорошо собирает пыль, не оставляя ворса, а антистатик создает защитную пленку, которая замедляет повторное оседание пыли. Поверхности протирают сверху вниз, чтобы пыль не перемещалась между зонами. После уборки помещение рекомендовано проветрить на 10 – 15 минут.


Пыль можно удалить достаточно просто / Фото Pexels

Уборка – это не только о чистоте, но и правильном подходе. Даже одна ошибка, хоть и незначительная, может стоить потерянного времени. Но если подойти к делу грамотно, то все будет чистым быстро и без лишних усилий.

Издание Real Simple рассказало, как можно приготовить действенное средство против пыли в домашних условиях. Для раствора нужен 1 литр воды, 2 столовые ложки уксуса, 2 столовые ложки кондиционера для белья (он работает как антистатик от пыли) и 10 капель эфирного масла лаванды или эвкалипта. В этом средстве нужно смочить тряпку и протереть все поверхности, где оседает пыль.

Как бороться с пылью дома?

Чтобы бороться с появлением пыли дома стоит придерживаться простых советов:

  1. Уменьшить количество тканевых вещей, штор, ковров – все, что задерживает пыль. Если такие вещи есть, стирать их или чистить чаще.

  2. Ограничить ношение обуви в помещении, использовать коврики у входа, чтобы меньше пыли приносилось извне.

  3. Регулярно меняйте фильтры кондиционеров и вентиляционных систем. При возможности установите очистители воздуха с HEPA-фильтром.

