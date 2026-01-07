Як швидко висушити одяг за мексиканським методом: лайфхак має назву "буріто"

Взимку одяг сушиться набагато довше, але часом бувають ситуації, коли потрібно, щоб річ стала сухою впродовж кількох годин. Досягнути цього досить просто завдяки цікавому методу.

У сушінні одягу виручає сушильна машина, але якщо її немає, чи відсутнє світло, то блогерка Керолайн Соломон розповіла, як завдяки цікавому трюку можна висушити вбрання, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як швидко висушити одяг?

Незвичний спосіб має назву "буріто". Суть полягає у використанні звичайного сухого рушника. Отже, як це працює? Спочатку треба на рівній поверхні розстелити рушник, а на один з його країв покласти вологий одяг. Далі річ загортають разом з рушником до утворення рулона. Назву метод отримав від мексиканської страви буріто, начинку якої закручують у лаваш.

Щоб прибрати зайву вологу, потрібно згорнуту конструкцію добре притиснути, а після розгортання розкласти на сушильній решітці. Авторка цього методу каже, що таким чином річ висихає набагато швидше. Достатньо лише 1 – 2 годин, а не всієї ночі.

Для швидкого результату можна скористатися феном. У поєднанні з вищеописаною техніку, річ стане сухою за 10 – 20 хвилин. Щоправда, тут все залежить від матеріалу. Тонка сухня висохне швидко, а от щільному светру з вовни доведеться приділити більше часу.

Простий метод сушіння одягу: дивіться відео

Швидше можна висушити одяг, використовуючи зволожувач повітря. Завдяки ньому вдасться в рази зменшити вологість в приміщенні. Не варто сушити вбрання на радіаторі, бо це може призвести до підвищення вологості й утворення плісняви.

До слова, вовняні та кашемірові вироби, хутро, речі з шкіряними вставками, зимові пальта та твідові вироби не слід прати в пральній машині, оскільки вони можуть втратити форму або пошкодити машину, пише Usterka. Ручне прання у прохолодній воді з м’яким засобом чи професійна хімчистка є найкращими методами для догляду за делікатними зимовими речами.

Які ще поради варто знати?