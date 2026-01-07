Як швидко висушити одяг за мексиканським методом: лайфхак має назву "буріто"
- Метод "буріто" для швидкого сушіння одягу взимку полягає у використанні сухого рушника, в який загортають вологий одяг, а потім притискають для видалення зайвої вологи.
- Для ще швидшого результату можна використовувати фен, але ефективність залежить від матеріалу одягу.
Взимку одяг сушиться набагато довше, але часом бувають ситуації, коли потрібно, щоб річ стала сухою впродовж кількох годин. Досягнути цього досить просто завдяки цікавому методу.
У сушінні одягу виручає сушильна машина, але якщо її немає, чи відсутнє світло, то блогерка Керолайн Соломон розповіла, як завдяки цікавому трюку можна висушити вбрання, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Як швидко висушити одяг?
Незвичний спосіб має назву "буріто". Суть полягає у використанні звичайного сухого рушника. Отже, як це працює? Спочатку треба на рівній поверхні розстелити рушник, а на один з його країв покласти вологий одяг. Далі річ загортають разом з рушником до утворення рулона. Назву метод отримав від мексиканської страви буріто, начинку якої закручують у лаваш.
Щоб прибрати зайву вологу, потрібно згорнуту конструкцію добре притиснути, а після розгортання розкласти на сушильній решітці. Авторка цього методу каже, що таким чином річ висихає набагато швидше. Достатньо лише 1 – 2 годин, а не всієї ночі.
Для швидкого результату можна скористатися феном. У поєднанні з вищеописаною техніку, річ стане сухою за 10 – 20 хвилин. Щоправда, тут все залежить від матеріалу. Тонка сухня висохне швидко, а от щільному светру з вовни доведеться приділити більше часу.
Швидше можна висушити одяг, використовуючи зволожувач повітря. Завдяки ньому вдасться в рази зменшити вологість в приміщенні. Не варто сушити вбрання на радіаторі, бо це може призвести до підвищення вологості й утворення плісняви.
До слова, вовняні та кашемірові вироби, хутро, речі з шкіряними вставками, зимові пальта та твідові вироби не слід прати в пральній машині, оскільки вони можуть втратити форму або пошкодити машину, пише Usterka. Ручне прання у прохолодній воді з м’яким засобом чи професійна хімчистка є найкращими методами для догляду за делікатними зимовими речами.
Які ще поради варто знати?
Експерт Баріс Атмака рекомендує використовувати лимонний сік для відбілювання сірілих шкарпеток завдяки його природним відбілювальним властивостям.
Для усунення затхлого запаху рушники слід прати у гарячій воді з додаванням оцту та без використання кондиціонера для білизни.
