Как быстро высушить одежду по мексиканскому методу: лайфхак называется "бурито"

Зимой одежда сушится намного дольше, но порой бывают ситуации, когда нужно, чтобы вещь стала сухой в течение нескольких часов. Достичь этого довольно просто благодаря интересному методу.

В сушке одежды выручает сушильная машина, но если ее нет, или отсутствует свет, то блогер Кэролайн Соломон рассказала, как благодаря интересному трюку можно высушить одежду, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Сушите одежду только в одном месте в квартире: это надо знать всем

Как быстро высушить одежду?

Необычный способ называется "бурито". Суть заключается в использовании обычного сухого полотенца. Итак, как это работает? Сначала надо на ровной поверхности расстелить полотенце, а на один из его краев положить влажную одежду. Далее вещь заворачивают вместе с полотенцем до образования рулона. Название метод получил от мексиканского блюда бурито, начинку которого закручивают в лаваш.

Чтобы убрать лишнюю влагу, нужно свернутую конструкцию хорошо прижать, а после развертывания разложить на сушильной решетке. Автор этого метода говорит, что таким образом вещь высыхает гораздо быстрее. Достаточно лишь 1 – 2 часов, а не всей ночи.

Для быстрого результата можно воспользоваться феном. В сочетании с вышеописанной техникой, вещь станет сухой за 10 – 20 минут. Правда, здесь все зависит от материала. Тонкая сухая высохнет быстро, а вот плотному свитеру из шерсти придется уделить больше времени.

Простой метод сушки одежды: смотрите видео

Быстрее можно высушить одежду, используя увлажнитель воздуха. Благодаря ему удастся в разы уменьшить влажность в помещении. Не стоит сушить одежду на радиаторе, потому что это может привести к повышению влажности и образованию плесени.

К слову, шерстяные и кашемировые изделия, мех, вещи с кожаными вставками, зимние пальто и твидовые изделия не следует стирать в стиральной машине, поскольку они могут потерять форму или повредить машину, пишет Usterka. Ручная стирка в прохладной воде с мягким средством или профессиональная химчистка являются лучшими методами для ухода за деликатными зимними вещами.

Какие еще советы стоит знать?