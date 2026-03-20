Готуємо пуховики до наступної зими: їх треба випрати за ось цим методом
- Пуховики перед пранням слід очистити від дрібних забруднень міцелярною водою та прати застібнутими з використанням рідкого гелю.
- Після прання пуховики потрібно розвісити на вішак для природного висихання або скористатися феном на холодному режимі для уникнення утворення комочків синтепону.
Пуховики, які ми носили всю зиму, потребують ретельного прання перед тим, як їх скласти в шафу. Правильне прання та сушка допоможуть зберегти форму та прибрати забруднення, які накопичилися за кілька місяців.
Блогерка Дарія із Запоріжжя розповіла у своєму інстаграмі про простий, але ефективний метод догляду за пуховиками. Кілька простих правил допоможуть освіжити куртки, не пошкодивши синтепон та зовнішній матеріал.
Як прати зимові пуховики?
За словами дівчини, спочатку варто все ретельно перевірити й дістати з кишень. Попередньо можна обробити дрібні забруднення з рукавів та кишень звичайною міцелярною водою, яку використовують для змивання косметики.
Куртку слід кидати пратися застібнутою та вивернутою. Для прання верхнього одягу найкраще використовувати капсулу чи рідкий гель – сипучий порошок може залишити розводи на тканині.
Рідкий гель чи капсули легко придбати на одному з найбільших українських маркетплейсів.
Також разом з пуховиками потрібно кидати в барабан спеціальні м’ячики, які запобігають збиванню пуху в грудки. Температуру прання варто встановити 60 градусів, а оберти – на позначку 600.
Після прання пуховики слід розвісити на вішак, щоб вони природно висохли. Наступного дня куртку рекомендовано побити зверху вішаком, щоб розбити можливі комочки синтепону всередині.
Існує й інший спосіб – скористатися феном, який допоможе пуху швидше рівномірно розподілитися. Головне – не використовувати гарячий режим, тому можна обрати холодне повітря. Завдяки такому підходу пуховики та куртки залишаться чистими й виглядатимуть практично як нові.
Простий спосіб прання пуховиків: дивіться відео
Пам'ятайте, що не можна прати пуховик у режимі з високою температурою, оскільки це руйнує структуру пуху, пише Іnteria. Для прання верхнього одягу завжди треба використовувати делікатну програму з температурою до 30 градусів. Якщо ж пуховики дуже брудні, то перед основним пранням їх треба додатково обробити чи замочити у воді.
Часті питання
Які основні кроки для прання зимових пуховиків за методом Дарії?
Перш за все, необхідно ретельно перевірити кишені та обробити дрібні забруднення міцелярною водою. Куртку слід прати застібнутою та вивернутою, використовуючи капсулу або рідкий гель. Температура прання має бути 60 градусів, оберти — 600, а для запобігання збиванню пуху в барабан потрібно додати спеціальні м’ячики.
Як сушити пуховики після прання?
Після прання пуховики потрібно розвісити на вішак для природного висихання. Наступного дня слід побити їх зверху вішаком, щоб розбити можливі комочки синтепону всередині.
Чи можна використовувати фен для сушки пуховиків?
Так, можна використовувати фен для рівномірного розподілу пуху, але важливо обрати холодне повітря — не використовувати гарячий режим.