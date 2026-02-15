Вже з середини лютого дачники починають активно планувати посадки й заздалегідь все готують навіть до найменших дрібниць, пише Express. Збережені картонні втулки в рази покращать догляд за рослинами.

Читайте також Не викидайте затискачі до хліба: їх можна використати повторно

Як використовувати картонні втулки на городі?

Органічна добавка до компосту

Картонні втулки можна сміливо додавати до компостної ями. Вони швидко розмокають та легко розкладаються, а їхньою перевагою є додаткове джерело вуглецю. Розмоклий картон їдять дощові черв’яки, які відповідають за формування якісного компосту.

Втулки перед закладанням варто порвати чи порізати на кілька частин. Завдяки такій дії пришвидшиться процес розкладання.

Купити добавки для рослин (наприклад добрива, мікроелементи і стимулятори росту) можна на Prom. Якщо важливо перевірити товар перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Горщики для розсади

У магазинах продаються спеціальні ємності для розсади, проте замість них можна використати картонні втулки. Їх потрібно лише наповнити ґрунтом та посадити всередину насіння. Вже під час пересадки рослину навіть не доведеться виймати з умовного горщика.

Втулку разом з саджанцем можна висаджувати в землю. Картон з часом розкладеться й навіть не завадить розвитку кореневої системи. А ще перевагою втулки є стримування росту бур’янів та захист молодих рослин від ґрунтових шкідників.



У таких горщиках можна посадити розсаду / Фото Pexels

Захист від вітру й холоду

На початку весни ще досить холодно, тому втулки стануть природним бар’єром для молодих рослин. Вони зменшують вплив холодного повітря й навіть нічних заморозків. Їх корисно використовувати для тих рослин, які чутливі до різкої зміни температури.

А ще вони обмежують доступ дрібних шкідників, які можуть понищити стебла, тож у такому випадку це ще й чудовий профілактичний засіб.

Які квіти можна посадити цього року?

У 2026 році популярними стануть мальви, дельфініуми, запашний горошок, іриси та люпин, які повертаються в моду завдяки своїм естетичним і ароматичним якостям, пише Ideal Home. Садівникам рекомендується уникати посадки інвазивних рослин, таких як англійський плющ, гліцинія, японська жимолость та барвінок, через їхню здатність швидко витісняти інші види.

Що ще треба знати про догляд за рослинами?