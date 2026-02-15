Уже с середины февраля дачники начинают активно планировать посадки и заранее все готовят даже до мелочей, пишет Express. Сохраненные картонные втулки в разы улучшат уход за растениями.

Читайте также Не выбрасывайте зажимы для хлеба: их можно использовать повторно

Как использовать картонные втулки на огороде?

Органическая добавка к компосту

Картонные втулки можно смело добавлять в компостную яму. Они быстро размокают и легко разлагаются, а их преимуществом является дополнительный источник углерода. Размокший картон едят дождевые черви, которые отвечают за формирование качественного компоста.

Втулки перед закладкой стоит порвать или порезать на несколько частей. Благодаря такому действию ускорится процесс разложения.

Купити добавки для рослин (наприклад добрива, мікроелементи і стимулятори росту) можна на Prom. Якщо важливо перевірити товар перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Горшки для рассады

В магазинах продаются специальные емкости для рассады, однако вместо них можно использовать картонные втулки. Их нужно только наполнить почвой и посадить внутрь семена. Уже во время пересадки растение даже не придется вынимать из условного горшка.

Втулку вместе с саженцем можно высаживать в землю. Картон со временем разложится и даже не помешает развитию корневой системы. А еще преимуществом втулки является сдерживание роста сорняков и защита молодых растений от почвенных вредителей.



В таких горшках можно посадить рассаду / Фото Pexels

Защита от ветра и холода

В начале весны еще достаточно холодно, поэтому втулки станут естественным барьером для молодых растений. Они уменьшают влияние холодного воздуха и даже ночных заморозков. Их полезно использовать для тех растений, которые чувствительны к резкой смене температуры.

А еще они ограничивают доступ мелких вредителей, которые могут уничтожить стебли, поэтому в таком случае это еще и отличное профилактическое средство.

Какие цветы можно посадить в этом году?

В 2026 году популярными станут мальвы, дельфиниумы, душистый горошек, ирисы и люпин, которые возвращаются в моду благодаря своим эстетическим и ароматическим качествам, пишет Ideal Home. Садоводам рекомендуется избегать посадки инвазивных растений, таких как английский плющ, глициния, японская жимолость и барвинок, из-за их способности быстро вытеснять другие виды.

Что еще надо знать об уходе за растениями?