Сода замість побутової хімії: 3 геніальні способи використання в домі
- Сода ефективно видаляє сліди і потертості зі стін, повертаючи їм свіжий вигляд.
- Використання соди для очищення плитки та посуду може усунути темні смуги, подряпини і повернути блиск.
Звичайна сода на кухні здатна замінити безліч професійних хімічних засобів. За допомогою цього копійчаного продукту вдасться вирішити поширені побутові справи.
Соду можна використовувати не лише для випічки, але й в побуті, пише AOL. Банальний продукт, який господині використовують в кулінарії, здатен чудово впоратися з найпоширенішими проблемами.
Чим корисна звичайна сода?
Очищення стін
На стінах у коридорі можуть бути помітні сліди від взуття чи просто якісь побутові темні потертості. Уникнути їх можна навіть без фарби. Потрібно лише розчинити чайну ложку соди в склянці гарячої води. У цьому розчині треба змочити губку, а тоді акуратно потерти нею пляму, а залишки прибрати вологою тканиною. Завдяки цьому простому трюку, стіна знову буде мати свіжий вигляд.
Покращення дефектів підлоги
На плитці можуть бути темні смуги від взуття чи навіть невеликі подряпини на дерев’яній підлозі. Сода має абразивну структуру, тож діє як поліроль. Треба лише насипати порошок на проблемне місце й потерти вологою губкою. Вже за кілька секунд дефекти зникнуть на очах.
Сода є корисною в побуті / Фото Pinterest
Очищення посуду
Тарілки з часом можуть втрачати вигляд, а відмити до блиску не вдається навіть завдяки посудомийній машині. У такому випадку потрібно змішати соду з водою до утворення пасти. Її потрібно нанести на губку й відполірувати круговими рухами.
Содою навіть можна очистити фари автомобіля, пише Sante+.. Потрібно спочатку вимити їх м’якою губкою з мильною водою, а тоді змішати 2 частини оцту з одною частиною соди. У розчині змочують серветку з мікрофібри й обережно протирають фари, а тоді ще раз протирають чистою водою.
Як сода робить рушники м'якими?
Рушники втрачають м’якість через накопичення миючого засобу та мінералів, але їх можна пом’якшити, використовуючи кальцинову соду під час прання.
Додайте чверть пачки кальцинової соди у пральну машину разом з порошком і періть рушники при 60 градусах для відновлення їхньої пухнастості та усунення запаху плісняви.
