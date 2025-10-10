Обычная сода на кухне способна заменить множество профессиональных химических средств. С помощью этого копеечного продукта удастся решить распространенные бытовые дела.

Соду можно использовать не только для выпечки, но и в быту, пишет AOL. Банальный продукт, который хозяйки используют в кулинарии, способен прекрасно справиться с самыми распространенными проблемами.

Чем полезна обычная сода?

Очистка стен

На стенах в коридоре могут быть заметны следы от обуви или просто какие-то бытовые темные потертости. Избежать их можно даже без краски. Нужно лишь растворить чайную ложку соды в стакане горячей воды. В этом растворе надо смочить губку, а потом аккуратно потереть ею пятно, а остатки убрать влажной тканью. Благодаря этому простому трюку, стена снова будет иметь свежий вид.

Улучшение дефектов пола

На плитке могут быть темные полосы от обуви или даже небольшие царапины на деревянном полу. Сода имеет абразивную структуру, поэтому действует как полироль. Надо только насыпать порошок на проблемное место и потереть влажной губкой. Уже через несколько секунд дефекты исчезнут на глазах.



Сода является полезной в быту / Фото Pinterest

Очистка посуды

Тарелки со временем могут терять вид, а отмыть до блеска не удается даже благодаря посудомоечной машине. В таком случае нужно смешать соду с водой до образования пасты. Ее нужно нанести на губку и отполировать круговыми движениями.

Содой даже можно очистить фары автомобиля, пишет Sante+.. Нужно сначала вымыть их мягкой губкой с мыльной водой, а потом смешать 2 части уксуса с одной частью соды. В растворе смачивают салфетку из микрофибры и осторожно протирают фары, а потом еще раз протирают чистой водой.

Как сода делает полотенца мягкими?