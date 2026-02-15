Сантехніки та комунальні служби постійно закликають не викидати предмети гігієни та побуту у смітник, повідомляє Daily Mail. Це може принести каналізації велику шкоду. Одні речовини поступово формують жирні пробки, інші руйнують металеві елементи труб, а деякі стають буквально пасткою для всієї системи водовідведення.

Що не варто викидати в унітаз?

У каналізацію категорично не варто змивати залишки їжі – кістки від риби та м’яса, жир, зіпсовані овочі й фрукти, огризки, кісточки від вишень та інших плодів, шкірку кавунів і динь.

Також не можна викидати в унітаз засоби особистої гігієни, підгузки, гумові рукавички, чайну та кавову заварку, ганчірки, вату, мочалки й губки для миття посуду.

Це забруднить унітаз / Фото Unsplash

Під забороною поліетиленові пакети, залишки упаковки, жувальні гумки, зубна нитка, пластир, використаний наповнювач для котячого туалету, шерсть і волосся, а також мертві акваріумні рибки чи дрібні тварини. Не місце в трубах предметам із пластику, скла чи металу, будівельному сміттю, піску, сухим і розведеним будівельним сумішам. Окрему небезпеку становлять легкозаймисті рідини, кислоти, масла.

Багатьох дивує, але навіть залишки молока не варто виливати в раковину. Через високий вміст жиру воно, як і інші олії та мастила, сприяє утворенню засмічень. Краще перелити його в окрему ємність для не перероблюваних відходів.

Старе молоко також можна використати для компосту або як натуральне добриво. Фахівці наголошують – перед миттям посуду зішкрібайте жири та олію в смітник, не виливайте в каналізацію густі напої на кшталт гарячого шоколаду чи чаю та не змивайте нічого, окрім сечі, фекалій і туалетного паперу, навіть якщо на упаковці написано інше. Саме така обережність допоможе зберегти труби цілими та уникнути неприємних наслідків.

Як прочистити каналізацію вдома?

У кухні сифон найчастіше накопичує жир і залишки їжі, Block busters. Його відкручують, промивають гарячою водою з мийним засобом, очищають від нальоту й ставлять назад. Це простіше, ніж здається, і часто розв'язує проблему повністю.

Якщо засмічення глибше, можна використати вантуз. Важливо щільно притиснути його до зливу й зробити серію різких рухів. Потрібен не один поштовх, а кілька циклів. Тиск повітря проштовхує пробку далі по трубі. Сода та оцет працюють лише при легкому засміченні. У злив можна засипати пів склянки соди, влити оцет, закрити отвір і почекати 15 – 20 хвилин. Після цього промити гарячою водою. Це допомагає розчинити жирові нашарування, але не прибере серйозний затор.

Трос для прочищення – ефективний інструмент при складних випадках. Його слід обережно вводити у трубу, прокручують і витягують разом із пробкою. Працювати потрібно повільно, щоб не пошкодити пластикові з’єднання.

Які поради стануть у пригоді?