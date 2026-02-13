Блискавку на курці замінювати не потрібно: ось що робити, якщо вона заїдає

Зламана блискавка на курці може зробити весь предмет одягу безкорисним – адже так куртка не захищатиме вас як слід від зимових холодів.

На щастя, ви можете не витрачати чимало грошей на ремонт блискавки, адже її можна виправити вдома з мінімальними зусиллями, пише The Spruce.

Як відремонтувати блискавку вдома?

Коли блискавка зривається з рейки, або ж починає розходитися, зазвичай ситуацію можна виправити, просто обережно рухаючи бігунок вгору та вниз по рейці. Але іноді потрібно вдатися до інших методів – наприклад, з застосуванням голки чи шпильки.

Отож, якщо блискавка не працює, вам потрібно взяти пласкогубці та ними взятися за нижній обмежувач на блискавці – невелику металеву чи пластикову пластинку, що обмежує блискаву знизу, а тоді зняти його.

Збережіть обмежувач, якщо він металевий – адже згодом його потрібно буде повернути його на місце. Після цього перемістіть бігунок блискавки вниз, під останні зубці. Вирівняйте зубці блискавки так, аби вони плавно зчеплювалися.

Якщо в якомусь місці виникає проблема, позначте його голкою. Після цього пересуньте бігунок до верху блискавки, закриваючи якомога більше зубців. Останній крок – обмежувач потрібно пришити чи прикріпити назад до блискавки.

Що робити, якщо блискавка зажувала тканину?

Трапляється й таке, що блискавка "зажовує" тканину під нею та через це застрягає. На щастя, виправити цю проблему навіть простіше. Основне правило одне – не застосовуйте силу, адже це лише погіршить ситуацію, пише Martha Stewart.

Натомість вхопіть тканину під бігунком та повільно посуньте язичок вгору чи вниз, аби розблокувати його. Також можна використати мастило – наприклад, вазелін. Це допоможе розблокувати блискавку навіть простіше.

