Що робити, якщо почорніли троянди: простий метод, який врятує квіти за 7 днів

На початку весни не всі троянди добре відновлюються – деякі кущі можуть почорніти та виглядати так, наче вони зів’янули. Щоб врятувати троянди – садівники радять застосувати помічне відновлення.

Спочатку треба обережно розгорнути землю біля коренів кущів, пише ТСН. Часом буває таке, що верхівка повністю вимерзає, проте ті корені, що ростуть глибше в землі – ще живі. Якщо тканини під корою щільні та світлі, то кущ можна врятувати.

Як врятувати кущі троянд після зими?

Перед відновленням тронди, усе чорне, сухе і ламке необхідно зрізати до здорової частини. Тоді після обрізання рослину треба захистити від бактерій – достатньо обробити будь-яким фунгіцидом.

Після обробки кущі троянд необхідно рясно полити теплою водою, щоб "розбудити" коріння від зимового стресу.



Кущі троянд почнуть краще рости / Фото Pexels

Для швидкого відновлення квітів дачники радять скористатися одним із стимуляторів. Це може бути біологічний стимулятор росту НВ-101 (необхідно на 1 літр води лише 3 краплі засобу). Також підійде концентрований розчин янтарної кислоти, "Епін" у посиленій дозі та сульфат магнію. Засоби є помічними, оскільки запускають ріст нових пагонів та ще й додатково посилюють імунітет рослини.

Окрім того, для троянди можна створити парниковий ефект. Потрібно лише накрити кущ обрізаною пластиковою пляшкою. Завдяки цьому трюку всередині збережеться тепло і волога, які необхідні для відновлення квітів. У сонячні дні таке укриття краще притіняти, щоб рослина не запарилася під накриттям.

Перші ознаки такого відновлення вже з’являються через 7 – 10 днів. У складних випадках процес може затягнутися на кілька тижнів. Та коли перші зелені паростки проклюнуться – поступово знімайте укриття й підживлюйте троянду азотним добривом, щоб вона почала ще краще рости.

Ці поради допоможуть врятувати багато кущів троянд, які після зими мають дещо пошкоджений вигляд. Правильний догляд – і рослина знову почне рости.

Які сорти троянд можна посадити навесні?

Сорти троянд "Леонардо да Вінчі", "Red Леонардо да Вінчі" та "Помпонелла" відзначаються ефектним цвітінням і стійкістю до хвороб, йдеться на ютуб-каналі "Сучасні квітники". Для успішного вирощування троянд рекомендується садити їх на освітлених ділянках з поживним ґрунтом, додаючи органічні добрива під час посадки.

