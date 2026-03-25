Спочатку треба обережно розгорнути землю біля коренів кущів, пише ТСН. Часом буває таке, що верхівка повністю вимерзає, проте ті корені, що ростуть глибше в землі – ще живі. Якщо тканини під корою щільні та світлі, то кущ можна врятувати.
Як врятувати кущі троянд після зими?
Перед відновленням тронди, усе чорне, сухе і ламке необхідно зрізати до здорової частини. Тоді після обрізання рослину треба захистити від бактерій – достатньо обробити будь-яким фунгіцидом.
Після обробки кущі троянд необхідно рясно полити теплою водою, щоб "розбудити" коріння від зимового стресу.
Кущі троянд почнуть краще рости / Фото Pexels
Для швидкого відновлення квітів дачники радять скористатися одним із стимуляторів. Це може бути біологічний стимулятор росту НВ-101 (необхідно на 1 літр води лише 3 краплі засобу). Також підійде концентрований розчин янтарної кислоти, "Епін" у посиленій дозі та сульфат магнію. Засоби є помічними, оскільки запускають ріст нових пагонів та ще й додатково посилюють імунітет рослини.
Окрім того, для троянди можна створити парниковий ефект. Потрібно лише накрити кущ обрізаною пластиковою пляшкою. Завдяки цьому трюку всередині збережеться тепло і волога, які необхідні для відновлення квітів. У сонячні дні таке укриття краще притіняти, щоб рослина не запарилася під накриттям.
Перші ознаки такого відновлення вже з’являються через 7 – 10 днів. У складних випадках процес може затягнутися на кілька тижнів. Та коли перші зелені паростки проклюнуться – поступово знімайте укриття й підживлюйте троянду азотним добривом, щоб вона почала ще краще рости.
Ці поради допоможуть врятувати багато кущів троянд, які після зими мають дещо пошкоджений вигляд. Правильний догляд – і рослина знову почне рости.
Які сорти троянд можна посадити навесні?
Сорти троянд "Леонардо да Вінчі", "Red Леонардо да Вінчі" та "Помпонелла" відзначаються ефектним цвітінням і стійкістю до хвороб, йдеться на ютуб-каналі "Сучасні квітники". Для успішного вирощування троянд рекомендується садити їх на освітлених ділянках з поживним ґрунтом, додаючи органічні добрива під час посадки.
Що ще треба знати про догляд за рослинами?
Для офісів та коридорів, де мало природного світла, рекомендуються рослини Zamioculcas zamiifolia, Sansevieria, Aglaonema та Aspidistra elatior, які витримують слабке освітлення.
Антуріум слід підживлювати розчином з 1 граму вітаміну B5 на 1 літр води, обприскуючи листя двічі на місяць.