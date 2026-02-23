Ручки на газовій плиті знову блищатимуть як нові: як легко позбутися жирного нальоту

За чистою плитою і готувати приємніше. Особливо це стосується ручок, де з часом накопичується чимало жиру.

Регулярний догляд за ручками газової плити допоможе уникнути накопичення липкого нальоту та застарілого нагару. Якщо вчасно не видаляти свіжі краплі олії, згодом вони перетворюються на щільний шар бруду, позбутися якого буде значно важче, розповідає Onet.

Як чистити ручки газової плити?

Для підтримання чистоти можна скористатися перевіреними домашніми методами. Якщо конструкція вашої плити дозволяє зняти ручки, скористайтеся оцтовим розчином. Змішайте воду з оцтом у співвідношенні 4:1 у невеликій ємності та занурте туди брудні деталі.

Плита без жиру – приємне готування / Фото Pixabay

Прокип’ятіть їх протягом 10 хвилин. Гаряча кислота розчинить жир навіть у важкодоступних місцях. Після цього злийте рідину, дайте регуляторам охолонути, насухо витріть їх м’якою ганчіркою та поверніть на місце. Ось так просто без особливих витрат ручки плити знову блищатимуть.

Як видаляти стійкі плями жиру?

В цьому випадку буде ефективною буде суміш соди та лимона. Поєднайте сік одного лимона з двома чайними ложками соди до утворення активної пасти, радить портал Morele.

Нанесіть отриману масу на поверхню ручок і залиште на 10 – 15 хвилин. Лужне середовище соди в поєднанні з лимонною кислотою швидко розщепить жир, після чого вам залишиться лише протерти ручки чистим паперовим рушником або вологою серветкою.

Які лайфхаки варто спробувати?