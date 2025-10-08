Сітка витяжки – це місце, де накопичується багато жиру, і позбутися його не так легко. Втім, є простий засіб, яким ви легко зможете повернути їй блиск.

Коли на сітці витяжки накопичується багато жиру – відмити її виглядає нереальним завданням. Як позбавити себе турбот та зробити це за лічені хвилини – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Southern living.

Як легко відчистити сітку витяжки?

Спочатку не вдавайтеся до хімічних засобів, а скористайтеся елементарним кипʼятком. Елементарний прийом, який так рідко застосовують!

Сітка витяжки вбирає багато жиру / Фото Freepik

Просто наберіть кипʼяток у деко та покладіть у нього решітку. Ви побачите, як жир відходить від неї просто на очах! Проваріть трішки сітку – і вона буде як новенька!

Який ще спосіб може допомогти?

А ще чудово працює сода. Наберіть у раковину кипʼяток, додайте соду та розмішайте.

Потім помістіть в кипʼяток сітку витяжки та відчищайте довгою щіткою. Кілька хвилин – і метал блищатиме!

Який ще домашній лайфхак стане у пригоді?