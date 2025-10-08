Сітка витяжки блищатиме: елементарний розчин працює краще за інші засоби
- Сітка витяжки накопичує багато жиру, але є простий засіб для його видалення.
- Ви можете за кілька хвилин повернути їй блиск, наче вона щойно з магазину.
Сітка витяжки – це місце, де накопичується багато жиру, і позбутися його не так легко. Втім, є простий засіб, яким ви легко зможете повернути їй блиск.
Коли на сітці витяжки накопичується багато жиру – відмити її виглядає нереальним завданням. Як позбавити себе турбот та зробити це за лічені хвилини – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Southern living.
Як легко відчистити сітку витяжки?
Спочатку не вдавайтеся до хімічних засобів, а скористайтеся елементарним кипʼятком. Елементарний прийом, який так рідко застосовують!
Сітка витяжки вбирає багато жиру / Фото Freepik
Просто наберіть кипʼяток у деко та покладіть у нього решітку. Ви побачите, як жир відходить від неї просто на очах! Проваріть трішки сітку – і вона буде як новенька!
Який ще спосіб може допомогти?
А ще чудово працює сода. Наберіть у раковину кипʼяток, додайте соду та розмішайте.
Потім помістіть в кипʼяток сітку витяжки та відчищайте довгою щіткою. Кілька хвилин – і метал блищатиме!