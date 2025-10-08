Укр Рус
8 жовтня, 16:37
2

Сітка витяжки блищатиме: елементарний розчин працює краще за інші засоби

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Сітка витяжки накопичує багато жиру, але є простий засіб для його видалення.
  • Ви можете за кілька хвилин повернути їй блиск, наче вона щойно з магазину. 

Сітка витяжки – це місце, де накопичується багато жиру, і позбутися його не так легко. Втім, є простий засіб, яким ви легко зможете повернути їй блиск.

Коли на сітці витяжки накопичується багато жиру – відмити її виглядає нереальним завданням. Як позбавити себе турбот та зробити це за лічені хвилини – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Southern living.

Як легко відчистити сітку витяжки? 

Спочатку не вдавайтеся до хімічних засобів, а скористайтеся елементарним кипʼятком. Елементарний прийом, який так рідко застосовують! 

Сітка витяжки вбирає багато жиру / Фото Freepik

Просто наберіть кипʼяток у деко та покладіть у нього решітку. Ви побачите, як жир відходить від неї просто на очах! Проваріть трішки сітку – і вона буде як новенька! 

Який ще спосіб може допомогти? 

А ще чудово працює сода. Наберіть у раковину кипʼяток, додайте соду та розмішайте. 

Потім помістіть в кипʼяток сітку витяжки та відчищайте довгою щіткою. Кілька хвилин – і метал блищатиме! 

